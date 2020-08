Artigo patrocinado Soluções de Crédito para férias: o que deve saber Por

O mundo deu muitas voltas em apenas quatro meses, mas férias são férias. Cá dentro ou lá fora, julho e agosto são os meses mais ansiados pelos portugueses para darem significado ao popular dolce fare niente.

Contudo, para poder usufruir na totalidade de umas férias longe do lar doce lar, urge ter particular atenção ao orçamento familiar. Muitos optam por ir poupando ao longo do ano, há quem confie esse objetivo ao subsídio de férias e outros há para quem soluções de crédito são a opção mais indicada.

Apesar de mais fácil e rápido, quem optar pela última hipótese, deve analisar pormenorizadamente as variadas soluções de crédito disponíveis no mercado para não acabar com um produto de crédito que condicione o seu orçamento familiar pós-férias.

Algumas recomendações

– deve avaliar se o seu orçamento tem margem para acomodar esse encargo adicional. Para isso, deve analisar ou definir um orçamento mensal: colocando de um lado as receitas (vencimentos, subsídios, pensões) e do outro as despesas. Isto permite ver quanto sobra depois de pagar todas as contas e quanto tem disponível para a prestação de um empréstimo.

– é importante calcular a taxa de esforço, que lhe diz qual é o valor máximo que pode despender em prestações de empréstimos por mês com base no rendimento disponível. De acordo com a Deco, essa taxa de esforço não deve superar a fasquia dos 35%.

– depois de decidir avançar com o crédito e no caso de querer desistir tem, no máximo, até 14 dias depois da data da assinatura do contrato. E para tal não tem de dar qualquer satisfação sobre o motivo. As regras impõem que cabe a quem pediu o crédito devolver o respetivo montante e pagar os juros decorridos num prazo-limite de 30 dias.

– alguns bancos e instituições financeiras de crédito especializado (IFIC) também concedem créditos para viagens, mas quase nunca compensam. Regra geral, os prazos e montantes até são mais elevados do que nas agências, e as taxas de juro também.

Cartões de Crédito e Crédito Pessoal

Existem, como vimos, os créditos para viagens, mas nas soluções de crédito também estão incluídos os créditos pessoais e os cartões de crédito. Recorrer a uma destas duas hipóteses de financiamento pode ser uma boa alternativa. No caso de um cartão de crédito com oferta de cashback, recebe uma percentagem da despesa. A maioria dos cartões associa também pacotes de seguros que cobrem alguns imprevistos. As coberturas mais importantes são assistência em viagem, despesas de tratamento e acidentes pessoais. O cartão de crédito continua a ser uma boa opção caso o valor a pedir seja relativamente pequeno e pretenda pagar a dívida no prazo de três a seis meses.

A somar a tudo isto, a pandemia veio realçar a necessidade do online no processo de adesão a estes produtos de crédito, evitando, deste modo, deslocações incómodas aos balcões físicos das instituições bancárias.

Reunir um crédito pessoal rápido ou um cartão de crédito sem anuidade numa única instituição não é fácil, no entanto, o Unibanco conseguiu-o.

Recentemente, o Unibanco lançou a campanha “Eu conto com o Unibanco no meu dia-a-dia” que permite ao cliente contratualizar um cartão de crédito online ou um crédito pessoal através do seu website, dispensando a necessidade de recorrer ao papel e de se deslocar a um balcão físico.

Para além de poderem ser contratualizados digitalmente, os cartões de crédito Unibanco vêm com tecnologia contactless integrada e permitem ao seu possuidor usufruir de 20 a 50 dias de crédito sem juros, anuidades gratuitas, fracionar os pagamentos em 3 vezes, descontos na compra de bens/serviços e acumular pontos que valem prémios. No caso de juntar a um dos cartões de crédito Unibanco o serviço complementar Pack Unibanco Unique, passa a poder colocar todas as viagens de férias pagas com cartão de crédito com seguro ativo, ao invés de ter a necessidade de contratualizar seguros de viagem isolados (mais caros) sempre que quiser viajar.

A tudo isto, soma-se a oferta de cashback que permite ao cliente receber até 200€ de volta nas compras realizadas durante os primeiros 12 meses.

Não menos competitiva, esta marca com mais de quatro décadas de implantação no mercado português tem ainda uma solução de crédito pessoal com adesão 100% digital (à semelhança dos cartões) que lhe permite pedir entre €5.000 e €75.000 (mensalidades entre 24 e 84 meses) a baixas taxas de juro. Para calcular o valor do empréstimo pessoal que melhor condiz com as suas necessidades, o Unibanco coloca à sua disposição um simulador de crédito pessoal online.

Depois de quase dois meses de confinamento obrigatório, teletrabalho e aulas online, o descanso é merecido. Avalie as suas necessidades de financiamento, escolha bem e desfrute do doce prazer de nada fazer sem ter que se preocupar com juros predatórios ou mensalidades exorbitantes.