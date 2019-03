Motores Decorações inspiradas no WRC para os Hyundai no WTCR Por

A equipa BRC, que representa a Hyundai a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), revelou a decoração dos i30 N TCR que vai utilizar na competição.

E pelas imagens divulgadas pela formação italiana as cores são muito idênticas às ostentadas esta temporada pelos i20 Coupé WRC no Campeonato do Mundo de Ralis.

A estrutura secundária, BRC Lukoil Racing, pela qual são inscritos Augusto Farfus e Nick Catsburg, distinge-se pelo vermelho na parte inferior da calandra e nos flancos dos i30 N TCR, já a formação principal BRC Hyundai Squadra Corse – pela qual competem Gabriele Tarquini e Norbert Michelisz – substitiu o vermelho pelo azul marinho.

A Taça do Mundo de Carros de Turismo arranca a 6 e 7 de abril em Marraquexe (Marrocos).