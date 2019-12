Motores A Lynk & Co e o título de construtores no WTCR Por

Se Norbert Michelisz garantiu o título de pilotos na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), a Cyan Racing Lynk & Co assegurou o cetro de equipas.

Foi um feito notável para a formação sueca que representa a marca chinesa na competição, já que foi o terceiro título consecutivo de equipas para a formação nórdica.

E foram as pontuações de Yvan Muller e Thed Bjork – que se mantiveram na discussão do cetro de pilotos até à derradeira prova – que contribuíram para mais este sucesso, dando à Cyan Racing uma vantagem fina de 34 pontos sobre a BRC Hyundai N Squadra Corse.

No conjunto Bjork e Muller conseguiram sete vitórias, contra uma de Andy Priaux com a equipa ‘irmã’ -a Cyan Performance Lynk & Co. “O projeto do 03 TCR foi montado num tempo recorde, pois desde a planificação até o carro estar pronto foram menos de 25 semanas”, destaca Alexander Murdzevski, o responsável da Geely Group Motorsport, a empresa por detrás da produção dos Lynk & Co.

Christian Dahl, o ‘homem-forte’ da equipa sueca, está naturalmente orgulhoso com o feito: “Vencer três anos seguintes é uma sensação espantosa. Garantir o título de equipas no primeiro ano com a Lyn & Co é a missão completada. No próximo ano o nosso objetivo é, definitivamente, arrecadar os dois títulos”.

“Foi um dos mais duros fins de semana que a equipa viveu”, referiu por sua vez Fredrik Wahlen, o ‘team manager’ da Cyan Racing sobre a jornada de Sepang, e especifica: “Toda a gente deu o máximo quando era preciso. Estou orgulhoso da equipa que tenhamos sido campeões pela terceira vez consecutiva”.