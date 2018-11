Nacional Daniel rendido ao “poderoso” testemunho de Ricardo Ribeiro no ‘Alta Definição’ Por

Daniel Oliveira partilhou um excerto da conversa que teve com o fadista Ricardo Ribeiro, que será o próximo entrevistado do programa ‘Alta Definição’, e não tem dúvidas em assumir que se tratou de uma das conversas “mais incríveis” que teve “em toda a vida”.

Pelo ‘palco’ do programa já passaram vários convidados, com as mais variadas histórias, com lágrimas, emoção e lições de e para a vida.

Mas poucas vezes Daniel Oliveira se ‘atreveu’ a desabafar, como o faz agora, que teve das conversas mais “incríveis” em “toda a vida”.

Fá-lo agora, na sequência da gravação da conversa com o fadista Ricardo Ribeiro, que irá ser transmitida neste sábado, a partir das 14h00, e da qual já é conhecida uma parte.

Na conversa com Daniel Oliveira, Ricardo Ribeiro fala em “sombras” que o acompanharam ao longo da vida.

“Às vezes achamos que as pessoas que nos fazem mal ou que têm atitudes menos corretas são muito más, mas não! A pessoa não logrou ser melhor do que aquilo, não sabe ser mais. E eu passei algum tempo a culpar os outros pelas minhas sombras”, salienta.

E acrescenta: “A sombras são minhas, eu é que tenho de as iluminar”.

Daniel Oliveira avisa que se trata de um “poderoso testemunho de vida” que o fadista Ricardo Ribeiro fará.