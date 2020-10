Economia Daniel Oliveira e Cristina Ferreira endurecem discursos na guerra pelas audiências Por

O aniversário da SIC, ontem, serviu para o diretor Daniel Oliveira deixar mais umas provocações a Cristina Ferreira, com a diretora da TVI a reagir na manhã de hoje.

Sem nunca referir o nome da apresentadora que deixou a SIC de forma litigiosa (a estação avançou para tribunal, alegando quebra de contrato), Daniel Oliveira realçou, ao assinalar os 28 anos da estação, o trabalho de Diana Chaves e João Baião quando foram chamados a substituir Cristina Ferreira.

“Como se sabe, a Diana e o João foram chamados, em julho, a encabeçar o mais complexo dos desafios em tv em menos de 48 horas. E fizeram-no sem hesitações, num espaço e num registo com alto grau de exigência”, destacou Daniel Oliveira.

O regresso de Cristina Ferreira à TVI não retirou à SIC a liderança das audiências, apesar do “barulho de fundo” com que deixou a estação de Paço de Arcos.

Diana Chaves e João Baião “foram imunes a comparações e à intolerância de quem não aceitaria o mesmo grau de incompreensão para si mesmo”, continuou Daniel Oliveira.

“Resistiram ao desmantelamento e ataque violento a uma equipa que perdeu duas dezenas de pessoas ao longo de 11 semanas e teve de se reconstruir várias vezes durante esse período, criar novas dinâmicas e assimilar métodos e conceitos, sem que ninguém se apercebesse disso quando estávamos no ar. Fizeram tudo isto pelo sentido de compromisso com a SIC, com os seus colegas e com o público, a quem fizeram questão de não falhar em nenhum momento”, continuou o diretor da SIC.

“Hoje é mais que merecido que tivessem estreado a sua casa nova, tendo oportunidade de trabalhar e evoluir num contexto de estabilidade, apadrinhados pelo entusiasmo da família SIC. Parabéns, Diana e João. Parabéns equipa Casa Feliz”, concluiu Daniel Oliveira.

A reação de Cristina Ferreira surgiu na manhã de hoje, com a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI a dar uma entrevista à Rádio Comercial.

Falando sobre a guerra de audiências, Cristina Ferreira declarou que a TVI “pode continuar a perder para a SIC por mais 10 anos” que ela “nunca se vai arrepender” de ter regressado à estação de Queluz.

Insistindo que “não quer saber” das audiências da TVI, Cristina garantiu ser “a única da equipa que não tem o acesso direto” às medições.

“Não quero saber. Tenho password, mas eu não quero [saber], não abro. Eles [a sua equipa] são muito mais fogueados do que eu, então ainda antes de eu ver, já eles me mandaram”, complementou.

A diretora da TVI avançou então com números para garantir que a estação está a recuperar desde que ela assumiu a pasta do Entretenimento e Ficção.

“A SIC fez 19.3, a TVI teve 16.3, portanto, ficámos a três pontos. Olhando para há um mês, esta distância era ligeiramente maior. Nós passámos de sete pontos de diferença para três, o que é uma conquista gigante e, às vezes, as pessoas não têm essa noção. E isto foi em dia de aniversário da SIC. Portanto, é um belíssimo resultado”, concluiu Cristina Ferreira.