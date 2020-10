Nas Notícias “Querem manietar as instituições para dar os negócios do Estado aos amigos”, diz Gomes Ferreira Por

José Gomes Ferreira acusou o poder financeiro e político de estar a “controlar as instituições” para “dar os negócios do Estado aos amigos”.

Ao participar no Opinião Pública de hoje, da SIC Notícias, o comentador lembrou a recente não recondução do presidente do Tribunal de Contas como “um exemplo” de que “as instituições estão a ser dominadas”.

“Estamos todos a deixar que se manietem as instituições para depois quem controla os negócios do Estado os dar aos amigos”, acusou.

Seguiu-se outro “exemplo”, em curso na Polícia Judiciária, de acordo com o comentador.

“O controlo das instituições está a ser feito de tal maneira que na Polícia Judiciária – que fique aqui bem claro – estão a substituir diretores por pessoas que vêm do Ministério da Justiça”, afirmou.

Dessa forma, a hierarquia fica “António Costa, Van Dunen, Ministério da Justiça, pessoas na Judiciária”, continuou.

“É mais um controlo de uma instituição que devia fazer o combate à corrupção de forma isenta e independente”, concluiu José Gomes Ferreira.