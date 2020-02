Motociclismo Daniel Jordão e Luís Engeitado começam época com triunfo na Taça de Portugal de TT Por

Daniel Jordão e Luís Engeitado foram a Beja alcançar uma vitória na Taça de Portugal de Todo-o-Terreno ao imporem-se nas competições de motos e quads na Baja TT Vindimas do Alentejo.

A par com João Monteiro e Victor Melo, que se impuseram entre os SSV, Jordão e Engeitado controlaram as suas corridas desde o prólogo, sendo que nos setores seletivos de sábado e domingo prolongaram esse domínio.

Centena e meia de concorrentes participaram no evento, que permitiu ao campeão nacional de todo-o-terreno nas duas rodas mostrar que está pronto para defender o cetro alcançado em 2018.

“A prova correu bem e sem percalços. Ontem a pista não estava tão bem marcada, mas hoje sentimos que o trabalho no terreno foi muito bem feito porque a marcação estava excelente e quero deixar os meus parabéns ao pessoal que teve esta função”, declarou Daniel Jordão à chegada.

O piloto da Yamaha WR acrescentou que “as condições da prova foram muito boas”, pelo facto de utilizar as instalações da Ovibeja, com “uma capacidade de logística enorme com a grande vantagem” de estar perto de uma grande cidade como Beja. “Estou contente por começar o ano com um título para a minha equipa e espero que o resto da época continue a correr bem”, referiu ainda Daniel Jordão.

No segundo lugar ficou Bruno Borrego (KTM) que gastou mais 3m12s que o vencedor da prova. Micael Simão, também em KTM, completou o pódio. Daniel Jordão venceu ainda a classe TT2, Bruno Borrego foi o primeiro entre os TT3 e Renato Mendes o mais rápido dos TT1.

Também entre os Quad, Luis Engeitado numa Yamaha YFZ, dominou de forma clara uma corrida onde Luís Fernandes em moto idêntica foi segundo classificado e Marco Pedroso, também em Yamaha, o terceiro classificado.