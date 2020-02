Motociclismo Duplo triunfo da BlueMotor Yamaha Por

Daniel Jordão e Luís Engeitado deram ao Team BuleMotor Yamaha um duplo triunfo na Baja TT Vindimas do Alentejo, ao imporem-se na Taça de Portugal de Todo-o-Terreno em motos e quads, respetivamente.

Para o campeão nacional das duas rodas o andamento eficaz e a ausência de percalços foram a ‘receita’ para mais um êxito, sendo a melhor forma de iniciar a defesa do título conquistado na época passada.

“A prova correu bem e sem percalços. As pistas eram magníficas e estavam muito bem marcadas. Estou contente por começar o ano conquistando um título para a minha equipa e espero que o resto da época continue a correr bem”, referiu Daniel Jordão a propósito da sua prestação na prova do Clube de Promoção de Karting e Automobilismo.

Já Luís Engeitado fez bom uso do seu Yamaga YFZ, dominando claramente a competição das moto 4. Venceu todos os setores seletivos, vincando assim a ideia que está disposto a renovar o cetro alcançado em 2019.

No final estava naturalmente satisfeito e começa já a pensar em fazer o mesmo no campeonato: “A prova foi muito positiva e estava muito bem estruturada. A minha vinda a Beja teve como principal objetivo treinar para o início do campeonato que começa em Góis e foi bastante bom ter conquistado este título”.

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno arranca dentro de poucos dias com o Raid TT de Góis a disputar-se entre os dias 22 a 23 fevereiro.