Motociclismo Dani Pedrosa admite regresso ao MotoGP como ‘wildcard’ Por

Dani Pedrosa admite um regresso pontual ao MotoGP como ‘wildcard’ (convidado), caso a KTM lhe peça para testar a RC16 em condições de corrida.

O espanhol deixou de competir a tempo inteiro no final de 2018, depois de 13 anos com a equipa oficial da Honda na categoria ‘rainha’ do motociclismo mundial, onde conseguiu 13 vitórias e dois vice-campeonatos.

Depois mudou-se para a KTM como piloto de testes, e protagonizou um papel integral no desenvolvimento da versão 2020 da moto austríaca, mas recusou sempre a possibilidade de ser um ‘wildcard’ no futuro, bem como substituir Johann Zarco, depois da marca ter dispensado o francês ao fim de uma temporada.

Já no decorrer da atual situação de pandemia com coronavirus, Pedrosa ‘abriu a porta’ a uma aparição com uma terceira RC16, muito embora frisando que a probabilidade de isso acontecer ser muito baixa.

“De momento isso não passou pela cabeça. A moto precisa de trabalho. Testamos componentes individualmente e em corrida ainda não chegou a altura. A menos que utilizemos uma moto no ano seguinte os benefícios de testar num cenário onde possamos estar em corrida, então sim”, afirmou o espanhol.