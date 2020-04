Nas Notícias Lucro da RTP quase triplica em 2019 para 903 mil euros Por

O lucro da RTP quase triplicou (173,9%) no passado, face a 2018, para 903 mil euros, o que se traduz em “resultados bastante fortes”, disse hoje à Lusa o presidente do Conselho de Administração, Gonçalo Reis.

Os rendimentos operacionais (contribuição para o audiovisual e receitas comerciais) totalizaram 219,9 milhões de euros no ano passado, uma descida de 8,4% explicada pelos eventos atípicos de 2018 (Festival Eurovisão da Canção e Mundial 2018 de Futebol).

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 20,3% no período em análise para 15,5 milhões de euros e os gastos operacionais diminuíram 10,1% para 204,5 milhões de euros.

No ano passado, os gastos com pessoal aumentaram 5,5 milhões de euros devido essencialmente à integração de prestadores de serviços decorrente do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), segundo a empresa.

A dívida bancária da RTP reduziu-se em 10,6% no ano passado.

“Vivemos num contexto de sobriedade e de prudência, mas são resultados bastante fortes”, por duas razões, afirmou Gonçalo Reis.

“Em primeiro lugar porque melhorámos em todas as dimensões chave, resultados operacionais a crescerem, resultados líquidos a crescerem, aumento do investimento, que é muito importante para a modernização da empresa, e redução da dívida bancária”, elencou o presidente da RTP.

“Por outro lado porque é o quinto ano consecutivo. Portanto, há aqui uma trajetória de consistência e de sustentabilidade, que é património para a empresa, nomeadamente para os tempos que aí veem”, salientou Gonçalo Reis.