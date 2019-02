Nas Notícias Cristina com anúncio bombástico no dia de anos da… TVI Por

A TVI assinalou ontem o 26.º aniversário e recebeu um ‘presente envenenado’ da ex-estrela da estação. Agora na SIC, Cristina Ferreira anunciou que vai fazer um direto de seis horas no próximo domingo.

Com a luta pela liderança nas audiências ao rubro, fica difícil acreditar em coincidências. No dia em que a TVI cumpriu oficialmente os 26 anos de emissão, a ex-apresentadora Cristina Ferreira, que nos últimos anos era a ‘cara’ da estação, revelou que também vai estar no ar… no domingo.

É que o domingo é o único dia da semana em que a SIC continua atrás da TVI em termos de audiências, isto desde a mudança de Cristina.

O ‘Dança com as Estrelas’, em tempos apresentado por Cristina Ferreira, continua a garantir a liderança da TVI aos domingos, superando o ‘Lyp Sinc Portugal’ da SIC.

Para dar lanço ao programa da noite, a apresentadora anunciou que vai estar em direto durante a tarde, ao longo de seis horas.

Um anúncio que, recorde-se, foi feito no dia em que a TVI atingiu os 26 anos de emissão.

“Desde que estreamos que toda gente diz que o fim de semana é uma tristeza”, justificou Cristina Ferreira: “Temos uma surpresa: domingo [dia 24] abrimos a casa”.