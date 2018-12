Desporto Cristiano Ronaldo visita criança com leucemia na véspera de Natal Por

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez visitaram o Hospital Pediátrico Regina Margherita, em Turim, na véspera de Natal. O internacional português surpreendeu Gabriel, um menino de 10 anos que luta contra uma leucemia desde junho.

Ronaldo distribuiu presentes, sorrisos e realizou sonhos na véspera de Natal. Esta segunda-feira, o internacional português e Georgina Rodriguez visitaram as crianças internadas no serviço de oncologia do Hospital Pediátrico Regina Margherita.

Entre os muitos sorrisos, havia um especial.

Gabriel, de 10 anos, sofre de leucemia mielóide aguda e está internado há seis meses. A criança sonhava com uma visita de jogadores da Juventus – especialmente Ronaldo.

“Eu sou a mãe de Gabriel, uma linda criança de 10 anos que, infelizmente, desde o último dia 20 de junho, está internada para jogar o jogo mais difícil, o da vida. O seu adversário é a chamada leucemia meilóide aguda”, escreveu a mãe.

Daniela apelava ao plantel da Juventus, que joga amanhã em Bergamo, frente à Atalanta, para visitar o filho.

“Eu sei que não é fácil, mas para ele seria o mais belo presente de Natal”, acrescentou.

A história chegou até Cristiano Ronaldo que, na companhia da namorada, visitou o hospital. A visita, acompanhada pelo diretor clínico do hospital e pela diretora do departamento, contou ainda com a distribuição de presentes do craque português para as crianças.

Para os graúdos, bastaram sorrisos e fotografias.

Vigilia di Natale speciale per @Cristiano Ronaldo e Georgina che hanno fatto visita ai bambni del "Regina Margherita" di Torino ♥️ pic.twitter.com/9LayHUKibi — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) 24 de dezembro de 2018