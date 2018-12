Mundo Rússia considera “muito necessária” uma reunião entre Putin e Trump em 2019 Por

A Rússia considera “muito necessária” a realização em 2019 de uma reunião entre os Presidentes russo, Vladimir Putin, e norte-americano, Donald Trump, após o cancelamento das duas cimeiras previstas nos últimos meses.

“Considerámos e continuamos a considerar que é necessário um contacto com formato mais amplo, agenda fixa e participação de delegações de ambos os países”, disse o vice-ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Riabkov, à agência oficial RIA Novosti.

Riabkov insistiu na ideia de que uma reunião ao mais alto nível “é agora muito necessária” e perspetivou que a exigência do encontro está a aumentar com o passar dos meses.

Na sua opinião, “a falta de vontade política” em Washington de trabalhar com a Rússia “em pé de igualdade” agrava ainda mais as relações bilaterais e as discrepâncias em matéria de segurança internacional.

Recentemente, o Kremlin lamentou o cancelamento da reunião prevista no âmbito da cimeira do G20, em Buenos Aires, depois de o mesmo ter acontecido várias semanas antes em Paris, durante a evocação do centenário da I Guerra Mundial.

Trump decidiu suspender a reunião no último momento, devido à retenção, em 25 de novembro, de três barcos ucranianos por guardas costeiros russos no mar Negro, de que Putin teve conhecimento quando viajava de avião rumo à capital argentina.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, acusou a elite política norte-americana de torpedear as intenções de Trump de normalizar as relações com o Kremlin.

Devido à falta de contactos, fica também comprometida a possível visita de Putin aos Estados Unidos na primeira metade do ano e a de Trump à Rússia.

Na semana passada, na sua conferência de imprensa anual, Putin acusou os EUA de aumentarem o risco de uma guerra nuclear ao renunciarem aos tratados de desarmamento, enquanto elogiava a decisão de Trump de retirar as tropas norte-americanas da Síria, apesar de pôr em dúvida o cumprimento da medida.