Vídeo: Trump pergunta a criança de 7 anos se “ainda acredita no Pai Natal”

Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, passou alguns momentos na véspera de natal à conversa ao telefone com crianças de todo o país. Numa das chamadas, perguntou a um miúdo de 7 anos se “ainda acreditava no Pai Natal”. “Isso é marginal”, acrescentou. Veja o vídeo.

Donald e Melania Trump passaram alguns momentos da véspera de Natal a atender o telefone a crianças de todo o país sobre o ‘Santa Tracker’, o sistema de geolocalização do Pai Natal desenvolvido pelo Comando Norte-Americano de Defesa Aeroespacial (NORAD).

Numa dessas chamadas, o presidente dos Estados Unidos decidiu perguntar a Coleman, de 7 anos, se “ainda” acreditava no Pai Natal, uma ideia “marginal” para a idade, dado que alguns acreditam e outros não.

Depois de desejar votos para “bons momentos” entre Coleman e a família, Trump questinou:

“Ainda acreditas no Pai Natal? Porque, aos 7 anos, isso é marginal”, atirou, enquanto gesticulava com as mãos.