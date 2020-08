Nas Notícias “Surto do vírus alastra por pessoas que vêm de férias e perderam o amor à vida”, diz bispo de Viana Por

Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo, responsabilizou as pessoas que não cumprem as regras sanitárias durante as “férias” pelos “surtos” de covid-19 que têm aparecido “em alguns lugares”, durante a homilia da Senhora d’Agonia.

“Infelizmente, o surto do vírus está a alastrar, outra vez. E está a alastrar, em muitos lugares, por pessoas que vêm de férias, ou seja, que se esqueceram da situação em que viviam e perderam o amor à vida. Quando isso se perde, em vez da vida temos a morte”, afirmou.

O bispo de Viana do Castelo aproveitou a homilia, realizada no espaço exterior da igreja da padroeira dos pescadores, no Campo d’Agonia, em Viana do Castelo, para apelar ao cumprimento das regras sanitárias.

“O amor tem que se adaptar às circunstâncias da vida”, adiantou, explicando que manter o programa habitual da Senhora da Agonia “colocaria em perigo a vida dos outros e a minha própria vida.

“Por isso é que tenho de renunciar a tantas coisas que gostaria de ter. Este amor é muito mais autêntico, é o amor verdadeiro”, acrescentou.

O cumprimento de medidas como o uso de máscara, a lavagem regular das mãos e o distanciamento social são uma forma de praticar o “amor à vida”, o qual está na origem das festas em honra da Senhora d’Agonia.

A romaria “nasceu” com o “amor à vida” dos pescadores, “quando a sentiam a fugir nos momentos de aflição” no mar e se viravam para a padroeira, lembrou Anacleto Oliveira.

Este ano, a missa campal em honra da Senhora da Agonia, festa com mais de 248 anos de história, foi realizada com fortes restrições, definidas pelas autoridades de saúde e pela Confederação Episcopal Portuguesa, devido à pandemia de covid-19.

O acesso à liturgia foi limitado a 800 lugares sentados, devidamente distanciados, e acompanhado por agentes da PSP.

Devido à pandemia, não vai ser realizada a habitual procissão ao mar e ao rio, um dos pontos altos da romaria, e foi apenas montado um dos sete tapetes de sal.

Nas festas da Senhora da Agonia do ano passado, terão passado por Viana do Castelo mais de 1,2 milhões de pessoas ao longo dos cinco dias do evento.