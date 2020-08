Nas Notícias “Não vamos poder voltar a encerrar escolas e empresas”, alerta Costa Por

O primeiro-ministro avisou que é necessário ter “consciência” que a pandemia de covid-19 poderá registar um agravamento no outono e inverno para afirmar que o país não pode voltar a parar.

“Temos que nos preparar para o outono e para o inverno, com a consciência de que não vamos poder ter no próximo ano a capacidade de resposta que tivemos em março, quando decidimos encerrar as escolas, porque o ano letivo que vamos reabrir não pode decorrer com as escolas de novo totalmente encerradas”, adiantou António Costa, ao visitar o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia-Espinho.

“Não vamos poder voltar a encerrar totalmente empresas e atividades empresariais, porque isso significa milhares de postos de trabalho em risco e uma destruição coletiva da riqueza do país e do funcionamento da nossa sociedade”, continuou o governante.

O vírus “é muito novo” e ninguém sabe “verdadeiramente como se comporta”, mas sabe-se que “os seres humanos adoecem mais no outono e no inverno do que na primavera e no verão”, sustentou ainda o primeiro-ministro.

“Até haver uma imunização geral da população ou um tratamento para a covid-19, temos que estar preparados para o pior”, frisou António Costa.

Ao falar com os jornalistas, o primeiro-ministro afirmou ainda que o Governo aprovou, hoje, a aquisição de 6,9 milhões de doses de um potencial vacina contra a covid-19, num investimento de 20 milhões de euros, avisando que a mesma poderá não estar disponível este ano.