Nas Notícias Aumentam os internados em Portugal e há mais 291 casos de infeção e duas mortes por covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) dá conta de que ocorreram mais duas mortes por covid-19 e 291 novos infetados em Portugal nas últimas 24 horas.

De acordo com dados divulgados pela DGS no habitual boletim epidemiológico há a registar agora mais 135 casos de pessoas que recuperaram do novo coronavírus.

São agora 40 264 as pessoas que recuperaram da doença entre os 54 992 casos de infeção confirmados no país.

Em Portugal, já perderam a vida 1 788 pessoas por causa do novo coronavírus.

Em relação a quarta-feira, hoje a DGS salienta que há mais quatro doentes internados em cuidados intensivos.

Também aumentou o número de internados que passa agora a ser de 334 – mais cinco que ontem.