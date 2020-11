Nas Notícias Costa admite que ainda não falou com Ana Gomes sobre as presidenciais Por

O secretário-geral do PS, António Costa, admitiu que ainda não falou com Ana Gomes, a antiga eurodeputada socialista que é candidata à Presidência da República.

Com várias vozes no PS a criticarem a demora do partido em dar indicações sobre as presidenciais, Costa admitiu que “não” falou sequer com a antiga dirigente socialista, durante uma entrevista à Antena 1.

“A grande prioridade do PS é concentrar-se nas funções de governação”, justificou o líder socialista.

Perante a insistência na questão, António Costa ‘empurrou’ a decisão para a Comissão Nacional.

“No sábado de manhã, teremos uma reunião da Comissão Política e, finalmente, uma reunião da Comissão Nacional. O facto de não poder haver reuniões presenciais com todos os órgãos [partidários] não facilita o processo de decisão”, afirmou.

“Ao longo da história, o PS já teve várias posições. Já teve a posição de não apoiar nenhum candidato, já apoiou candidatos, mas nunca propôs candidatos. A posição que o PS terá nas eleições presidenciais será no sábado tomada pela Comissão Nacional”, finalizou António Costa.