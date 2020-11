Nas Notícias Rio “pisou a linha vermelha” ao chegar a acordo com Ventura, reage o PS Por

José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS, acusou Rui Rio de “virar costas ao PSD de Sá Carneiro” após o líder social-democrata ter firmado uma coligação com o Chega de André Ventura.

Em causa está o anúncio, hoje feito pelo Chega, de um acordo para “viabilizar o governo de direita nos Açores”.

“Com esta negociação feita com a extrema direita, o doutor Rui Rio pisou a linha vermelha dos princípios e dos valores constitucionais e virou as costas ao PPD/PSD de Francisco Sá Carneiro”, afirmou José Luís Carneiro, numa conferência de imprensa realizada na sede do PS.

Uma “negociação” em que o presidente do PSD trocou, no entender do secretário-geral adjunto socialista, o acordo nos Açores pela “revisão da Constituição”.

Os socialistas exigem “um esclarecimento cabal” do acordo estabelecido por PSD e Chega para viabilizar a formação do Governo Regional dos Açores.

“Quais foram os princípios e os valores que o doutor Rui Rio deixou cair relativamente à revisão constitucional para alcançar o poder na região autónoma dos Açores?”, questionou José Luís Carneiro.

O PS perdeu a maioria na região autónoma dos Açores, elegendo apenas 25 deputados.

O Governo Regional, socialista nos últimos 20 anos, poderá virar à direita, uma vez que os dois deputados eleitos pelo Chega vão somar-se aos 26 de PSD, CDS-PP e PPM, faltando apenas um deputado para a maioria, isto quando a Iniciativa Liberal já admitiu um acordo parlamentar para viabilizar a nova solução governativa.