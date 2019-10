Motores Corvette C8R revelado na Florida Por

Em vésperas da segunda prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), em Fuji, foi revelado um novo bólide para as provas de endurance e GT; o Corvette C8R.

O novo carro que deverá ‘atacar’ o IMSA Sportscar em 2020 e as 24 Horas de Le Mans do próximo ano, foi apresentado no Centro Espacial Kennedy, em Cap Canaveral (Florida).

A ocasião justificava-se uma vez que se tratava da revelação também da versão de estrada do descapotável Corvette Stingray. Isto num momento histórico do modelo, já que foi em 1959 que surgiu o Corvette Stingray Racer com as mesmas cores que o novo C8 R enverga – o prateado.

Este novo ‘Vette’ é desenvolvido pela Pratt&Miller – a mesma estrutura responsável pela competição da equipa oficial envolvida no IMSA e em Le Mans, mas agora com uma fisionomia que o aproxima mais dos futuros ‘Hyper Car’ e que ostenta pela primeira vez um motor central (à frente do eixo traseiro), mesmo se o bloco continua a ser o V8 que até agora ‘morou’ na dianteira do antecessor C7R.

“O C8R é o resultado de um trabalho de desenvolvimento e testes que envolveu a GM Design, a Propulsion Engineering e a Corvette Racing (Pratt&Miller). A colaboração entre estas equipa permitiu-nos avançar com o modelo de alta performance e levá-lo para o próximo nível, tanto na estrada como na pista”, referiu Jim Campbell, vice-presidente da General Motorsport e responsável máximo da competição do construtor de Detroit.

O Corvette C8 R deverá atacar para já o campeonato norte-americano de resistência (IMSA) e em Le Mans, pela equipa oficial, inscrita nas categoria GTLM e GTE Pro, como rival do Porsche 911, Ferrari 488 ou BMW M8.

A marca ainda não anunciou a sua formação de pilotos, mas segundo alguma imprensa norte-americana deverá haver alterações, nomeadamente uma que se prende com o veterano dinamarquês Jan Magnussen, que deverá ser substituído por Jordan Taylor, que compete atualmente no IMSA com o Cadillac DPi # 10 da equipa do seu pai, Wayne Taylor.