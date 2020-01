Motores Corvette C8.R confirmado nas 1000 Milhas de Sebring Por

O novo Corvette C8.R, estreado recentemente nas 24 Horas de Daytona, vai fazer a sua aparição no Campeonato do Mundo de Resistência nas 1000 Milhas de Sebring.

A prova faz parte do ‘super fim de semana’ de Sebring, que inclui a ronda americana do WEC e as 12 Horas de Sebring, segunda prova do IMSA Sportscar.

Se na competição norte-americana a equipa Pratt Miller faz alinhar dois C8.R na categoria GTLM, na prova do ‘Mundial’ de Resistência haverá apenas um dos novos exemplares da Corvette inscrito em GTE Pro, que ostentará o # 63.

A formação de pilotos ainda não foi anunciada, mas deverá ser composta por alguns dos nomes que fazem parte da equipa no IMSA, sendo uma espécie de preparação para deslocação anual da marca às 24 Horas de Le Mans.

Esta confirmação de um Corvette C8.R nas Mil Milhas faz elevar para sete os inscritos em GTE Pro – esperando-se um possível reforço nos Ferrari da AF Corse para os duos habituais da equipa italiana, Alessandro Pierguidi/James Calado e Davide Rigon/Miguel Molina.