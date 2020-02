Motores Coronavírus faz cancelar a prova de Fórmula E em Sanya Por

Aquilo que já se receava aconteceu, com o cancelamento da prova do Campeonato FIA de Fórmula E previsa para a cidade de Sanya (China) no próximo mês de março, devido à epidemia de coronavírus.

Os responsáveis da competição de monolugares elétricos já tinham equacionado a possibilidade de cancelarem a corrida. Agora a decisão foi oficializada.

Há ainda a possibilidade da corrida ser adiada, mas a epidemia surgida em Wuhan – situada a cerca de 1800 quilómetros de Sanya – fez com que a prova prevista para 21 de março fosse para já cancelada. A doença já fez 300 mortos e o número de infetados já ultrapassa os 14 mil, daí que a seguir à Fórmula E a Fórmula 1 deva seguir o exemplo e cancele também o Grande Prémio de F1.

“Tendo em conta a propagação contínua do coronavírus, e depois de consulta com as autoridades competentes da província de Hainan e do governo municipal de Sanya – a Fórmula E, juntamante com a FIA e a Federação de Automobilismo e Motociclismo da China (CAMF) e as autoridades regionais da Enova Holdings decidiram conjuntamente não correr em Sanya na data prevista”, lê-se no comunicado emitido hoje pelos organizadores.