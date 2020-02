Motores Alemã Zakspeed triunfa no arranque da GT Winter Series no Algarve Por

A equipa alemã Zakspeed chamou a si a vitória na primeira prova da GT Winter Series, que teve lugar no Autódromo Internacional do Algarve, através do Mercedes AMG GT3 de Constantin Scholl.

O jovem piloto austríaco teve forte concorrência nas duas corridas realizadas, onde competiu uma grande variedade de carros e pilotos, reunindo 20 GT e Turismo, bem como oito equipas internacionais.

Scholl mostrou ao que vinha ao conquistar a ‘pole-position’, e defendeu a sua liderança no começo da primeira corrida de 25 minutos realizada na pista de Portimão, onde Adam Galas tentou assumir a liderança naquela que foi a segunda prova de sempre do novo KTM X-Bow GTX em todo o Mundo.

Mas o piloto Zakspeed controlou a corrida nas voltas seguintes e não deu aos perseguidores quaisquer hipóteses. Galas deu à Reiter Engineering a segunda posição, com Michael Joos a completar o pódio aos comandos de um Porsche 991 GT3 Cup, impondo-se na classe Cup R.

A emoção da prova teve o seu ponto alto na categoria GT4, onde o Evgeny Kireev impôs o Mercedes-AMG GT4 da Zakspeed, mas por menos de u segundo, após longa disputa com o Dennis Richter, em Porsche Cayman 718 GT4. Uma vitoria suada naquela que foi a categoria mais preenchida com 6 inscritos.

No segundo confronto Constantin Schöll partia novamente da ‘pole-position’, mas sofreu para vencer. Na primeira volta Joos, assumiu a liderança com o Mercedes colado na sua traseira. Já Galas no KTM seguia em terceiro a menos de um segundo do líder e na expetativa. As posições entre os três oponentes mudaram várias vezes ao longo da corrida, até à entrada do ‘safety car’.

Schöll só conseguiu recuperar a liderança na última volta, numa manobra em que os três primeiros discutiram a posição

Destaque para a fantástica corrida de Sebastian Heiler, da equipa Teichmann Racing. Partindo de ultimo, recuperou até primeiro da categoria GT4, mas foi penalizado por ultrapassagem durante o ‘safety car’. Assim, foi novamente Kireev a vencer a categoria GT4 no que foi um fim de semana de corrida perfeito para a equipa Zakspeed.

As GT Winter Series vão agora ter uma ultima prova nos 5.4Km da Pista de Aragon nos dias 04/05 de Março.