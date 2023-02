Euromilhões Chave do Euromilhões: Números do dia 21 de fevereiro de 2023 Por

O Euromilhões já andou à roda, neste dia 21 de fevereiro de 2023. Em noite de terça-feira de Carnaval, confira a chave que abre um cofre com 87 milhões de euros.

O sorteio do Euromilhões chega a este jackpot após vários concursos sem qualquer totalista. Assim, são 87 milhões de euros em jogo no Euromilhões de hoje.

A sorte já andou à roda, fazendo sair uma chave do Euromilhões composta pelos números 21, 22, 34, 41 e 49 e as estrelas 2 e 7.

Confirme sempre as chaves na Santa Casa

Esta chave, fornecida pelo PT Jornal na sequência da consulta de vários canais do concurso, não dispensa a confirmação da mesma e dos eventuais prémios nas plataformas oficiais. Os apostadores podem consultar o site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para confirmar os prémios.

É de recordar que, em Portugal, os prémios de valor superior a 5000 euros ficam sujeitos a imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.

Se quiser poderá também consultar o histórico com todas as chaves do Euromilhões divulgadas, ao longo dos anos, pelo PT Jornal.