Confiança dos consumidores brasileiros aumentou em dezembro

O índice de confiança dos consumidores brasileiros avançou 2,7 pontos em dezembro para 91,6 pontos, informou hoje o Centro de Estudos Económicos da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Embora tenha avançado em dezembro, o resultado acumulado anual do Índice de Confiança do Consumidor da FGV está em trajetória negativa, com o indicador a cair 1,4 pontos em relação a dezembro de 2018, quando estava em 93 pontos, numa escala que vai de 0 a 200.

“Isso significa que, apesar da recuperação gradual da economia, a incerteza trouxe um efeito redutor nas expectativas para as famílias brasileiras”, afirmou a chefe do estudo da FGV, Viviane Seda Bittencourt.

No entanto, em dezembro, as perceções sobre a situação atual da economia e as expectativas para os próximos meses registaram uma pequena melhoria.

A perceção dos brasileiros em relação à situação atual da economia melhorou 1,5 pontos, atingindo um total de 80 pontos, o nível mais alto desde janeiro de 2015 quando estava em 81,8 pontos.

Já o Índice de Expectativas, que mede a confiança no futuro, registou um aumento de 3,3 pontos, situando-se em 100,2 pontos, resultado considerado dentro de uma “zona de neutralidade” pela FGV.

Segundo a coordenadora do estudo, os resultados de dezembro foram influenciados por fatores passageiros, como a possibilidade de retirada de recursos do chamado Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).

O FGTS funciona como uma espécie de poupança dos brasileiros com contrato de trabalho formal. O valor é recolhido pelas empresas, mas fica aplicado em contas administradas pelo Governo brasileiro. Os trabalhadores só têm direito à verba no caso de demissão ou necessidade de compra de uma casa.