Euromilhões Como jogar no EuroDreams, a lotaria que dá 20.000 euros por mês? Por

Saiba como jogar no EuroDreams e ganhar 20 mil euros por mês durante 30 anos. Veja como funciona o EuroDreams, a nova lotaria que é uma ‘irmã mais nova’ do Euromilhões.

Sim, porque o EuroDreams é um concurso europeu organizado pelos operadores do Euromilhões. No entanto, as probabilidades de ganhar o primeiro prémio do EuroDreams são bastante mais favoráveis.

Assim, para ganhar 20.000€ por mês durante 30 anos – correspondente a um prémio total de 7,2 milhões de euros – é preciso saber como jogar no EuroDreams.

O que é e como jogar no EuroDreams?

O EuroDreams é uma lotaria europeia que dá prémios do tipo anuidade.

Este concurso é promovido pelos organizadores do Euromilhões. Assim, está disponível em Áustria, Bélgica, Espanha, França, Irlanda, Luxemburgo, Portugal e Suíça.

Aliás, o objetivo do EuroDreams é ser um jogo alternativo ao Euromilhões. O jackpot é parcelado e assim todos os meses o apostador ganha dinheiro.

Como apostar no EuroDreams?

O boletim do EuroDreams tem dois quadros numerados. O primeiro tem números de 1 a 40 e o segundo tem números entre 1 e 5.

Para apostar, o apostador escolhe seis “Números” do primeiro conjunto e um “Número Dream” do segundo quadro.

Como funciona o EuroDreams?

O sorteio do EuroDreams tem duas extrações por semana, em Paris, às 21h00 (hora local) de segunda-feira e quinta-feira.

Nesse sorteio serão extraídos seis Números, de entre 1 e 40, mais um Número Dream, de 1 a 5.

Quanto mais números acertar, maior é o prémio. E o primeiro prémio sai a quem acertar nos seis Números e no Número Dream.

Quanto custa jogar o EuroDreams?

A aposta simples, com seis números e um número dream, terá o custo de 2,50 euros.

Neste caso, o custo da aposta simples do EuroDreams é igual ao valor da aposta simples do Euromilhões.

Quais os prémios do EuroDreams?

O jackpot do EuroDreams é um prémio de 20 mil euros por semana durante 30 anos.

No total, o EuroDreams tem seis categorias premiadas. Veja:

6 Números + Número Dream: 20.000€/mês durante 30 anos;

6 Números: 2.000€/mês durante 5 anos;

5 Números: 103€49;

4 Números: 40€48;

3 Números: 5€29;

2 Números: 2€50.

Qual a probabilidade de ganhar o EuroDreams?

Comparado com outras lotarias, o EuroDreams oferece probabilidades mais vantajosas para o apostador.

Feitas as contas, a probabilidade de ganhar o primeiro prémio do EuroDreams é de 1 em 19.191.900. Muito, muito abaixo da probabilidade de 1 em 139.838.160 de ganhar o primeiro prémio do Euromilhões.

Por outro lado, a probabilidade de ganhar o sexto prémio do EuroDreams, recuperando os 2€50 que paga pela aposta, é apenas de 1 em 5,52.

Tenho de dividir o prémio?

O primeiro prémio do EuroDreams tem um valor máximo de 21,6 milhões de euros por sorteio. Ou seja, está previsto um máximo de três vencedores, cada qual recebendo um total de 7,2 milhões de euros ao longo de 30 anos.

Porém, o sorteio pode ditar mais do que três vencedores do EuroDreams. Aí, o montante total de 21,6 milhões de euros será dividido pelo número de apostadores com a combinação de seis Números e o Número Dream.

Além disso, o primeiro prémio será pago numa única prestação.

Como recebo o prémio do EuroDreams?

Os prémios do EuroDreams são instantâneos. Porém, a forma de pagamento difere conforme o valor do prémio.

De acordo com o regulamento do concurso, os prémios de valor igual ou até 150 euros podem ser reclamados junto de qualquer mediador dos Jogos Santa Casa.

Acima dos 150 euros, o prémio é pago por transferência para a conta bancária indicada pelo apostador premiado.

No entanto, se o prémio for de 2.000 euros ou superior, o apostador terá de apresentar identificação para os Jogos Santa Casa confirmarem o direito ao prémio. Até aos 5.000, a recolha e verificação pode ser feita em qualquer mediador dos Jogos Santa Casa.

No caso de prémios acima dos 5.000, o apostador premiado tem de reclamar o prémio junto dos Jogos Santa Casa.

Quem fica com o meu prémio em caso de morte?

O EuroDreams é uma lotaria de anuidade. Isto significa que os prémios principais são pagos em prestações mensais ao longo dos anos.

Então, o que acontece se o apostador morrer antes de receber a totalidade do prémio? Neste caso, os restantes pagamentos serão feitos aos herdeiros. Isso vem tudo explicado no artigo 11.º do regulamento.

Quando posso apostar no EuroDreams?

O primeiro sorteio do EuroDreams está agendado para dia 6 de novembro. Como tal, será possível apostar no EuroDreams a partir de 30 de outubro (a segunda-feira antecedente).

O boletim do EuroDreams estará disponível em qualquer mediador dos Jogos Santa Casa ou online, através da app ou do site dos Jogos Santa Casa.

Tenho de pagar impostos se ganhar o EuroDreams?

Pois bem, o EuroDreams é uma lotaria e como tal está sujeito à tributação do jogo, tal como acontece com o Euromilhões.

Assim, nos termos da legislação em vigor, os prémios de valor igual ou superior a 5.000 euros estão sujeitos ao imposto de selo, à taxa legal de 20%.