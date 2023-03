Nas Notícias Como evitar burlas pelo WhatsApp? Por

O WhatsApp é uma plataforma de comunicação mundialmente conhecida e tem grande implementação no território português também. Por ser gratuito e de simples execução, o WhatsApp angaria cada vez mais utilizadores. Só que nem todos estão do lado bom e a plataforma é também usada por gente com más intenções que tentam burlar ou hackear utilizadores do WhatsApp. Aprenda neste artigo como evitar burlas pelo WhatsApp.

Estar atento é fundamental para escapar de possíveis golpes que lhe tentem fazer através do WhatsApp. Se receber chamadas ou mensagens com pedidos estranhos ou inusitados, desconfie. Sempre.

As possibilidades de burla podem ser várias, geralmente passa por tentar aceder a informação privada das pessoas que permita uma posterior utilização para fins que vejam a prejudicar terceiros.

Ao longo dos tempos, as autoridades têm estado particularmente atentas a todo o tipo de movimentações que grupos ou pessoas em nome individual que visam o crime executam nas plataformas de comunicação como o WhatsApp.

Só que há quem consiga abrir sempre novas frentes e obrigam as autoridades e as pessoas a estarem permanentemente com os alertas ativados.

O que é a dupla autenticação e para que serve no WhatsApp?

Para evitar burlas através do WhatsApp é importante desde o começo da utilização desta plataforma ter as portas bem protegidas. E como é que faz isso? Muito simples.

Quando faz o download do WhatsApp e coloca as suas credenciais de acesso é importante ativar a chamada tecnologia de dupla autenticação.

A dupla autenticação, conhecida simplesmente por 2FA, permite que para iniciar sessão no serviço de WhatsApp através de um dispositivo novo, é enviado um código por email. Só com esse código é que pode aceder à plataforma.

Outra tarefa fundamental que ajuda a proteger o seu conteúdo privado no WhatsApp é fazer atualização frequentes e não transferir conteúdo mais sensível através desta plataforma social que, se você autorizar, tem acesso à câmara, microfone e contactos que você tem no seu dispositivo.

Desse modo, abrir o WhatsApp, ou outra qualquer aplicação, acarreta benefícios pois torna cómoda a comunicação, mas reserve sempre o mais importante e privado para si. Tenha cuidado com aquilo que envia através do WhatsApp.

Como acontecem as burlas através do WhatsApp?

As burlas através do WhatsApp acontecem pelas mais variadas formas. Uma das mais comuns passa por alguém tentar fazer-se passar por quem verdadeiramente não é. Pode ser um filho a tentar pedir dinheiro para o contacto de WhatsApp dos pais ou de outros familiares.

Também esta técnica pode ser usada por alguém que se faz passar por seu amigo. No entanto, é fundamental que você não se alongue em muitas conversas ou mesmo nenhuma se suspeitar de que é um hacker que está do outro lado.

Não abrir links suspeitos ou aparentemente perigosos é também uma boa prática que ajuda a manter a sua conta de WhatsApp a salvo.

Mensagens e chamadas

Uma das burlas mais recorrentes no WhatsApp passa também por ocorrer ao nível dos negócios. Como é uma ferramenta de comunicação, a plataforma WhatsApp é usada para negociar produtos e serviços.

Assim, quando estiver a negociar um produto ou serviço via WhatsApp, certifique-se de que está a falar com a pessoa correta e não com algum burlão que está a tentar lucrar com isso.

Repare-se no caso de compra e venda de veículos usados. Normalmente em sites de anúncios de compra e venda as pessoas colocam o seu contacto telefónico/WhatsApp. Acautele sempre a possibilidade de alguém conseguir interferir na comunicação e fazer-se passar pelo anunciante e assim negociar a compra e venda quando, na verdade, não é figura que deva estar presente.

As burlas no WhatsApp – e a mesma lógica serve para todos os restantes campos da nossa vida – funcionam na base também de uma comunicação que faz querer que estamos a falar com um especialista. Assim, o burlão leva o lesado a crer nas suas palavras do burlão, persuadindo-o.

Normalmente, a história, o contexto ou o cenário pode variar mas o objetivo é sempre o mesmo. Enganar e tirar proveito disso.

As burlas através do WhatsApp começam geralmente pela troca de mensagens e pedidos de envio de conteúdo ou dados particulares ou relativos a um eventual negócio e depois podem passar para chamadas telefónicas. A ideia passar por gerar confiança no burlado de que está a falar com alguém credível.

O que fazer se for burlado?

Se todas as barreiras de segurança forem quebradas e alguém conseguir burlá-lo, nesse cenário é importante que faça queixa junto das autoridades.

É importante apresentar uma denúncia junto da GNR, da PSP ou da Polícia Judiciária por forma a que as autoridades possam desencadear os seus mecanismos de proteção para que outras pessoas possam não cair na burla.

Além disso, deve passar os dados e conteúdos às autoridades que saberão lidar com a situação e podem conseguir intercetar o burlão.

Acima de tudo é essencial desconfiar de algo que não lhe pareça normal e procure não dar confiança a quem não conhece. Se for algum contacto que você conhece mas desconfia que a conta pode ter sido hackeada, é fundamental não passar informações nem dados. Não abra links que lhe sejam solicitados para o encaminhar para outras páginas.