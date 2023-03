Mundo Pesquisas sobre Inteligência Artificial disparam no Google Por

Inteligência artificial é um dos temas que mais pesquisa geram no Google, em Portugal. Privacidade, segurança online e como evoluir na carreira profissional também estão no topo das tendências.

Inteligência artificial gera cada vez mais interesse e pesquisa em Portugal, segundo dados divulgados pela Google, em março de 2023.

O interesse em pesquisas como “inteligência artificial” atingiu o recorde em 2022 em Portugal e no resto do mundo, e continuou no topo em fevereiro, após quatro meses consecutivos de crescimento.

Inteligência artificial ganha popularidade na pesquisa

Nos primeiros dois meses do ano, o interesse em Portugal pelo tema triplicou (+220%) em comparação ao mesmo período de 2022, no país. No último ano, entre as perguntas mais populares sobre inteligência artificial em Portugal, destacam-se (data: março de 2022 a fevereiro de 2023, em comparação aos 12 meses anteriores):

O que define inteligência artificial (Breakout*)

O que significa câmara com inteligência artificial (Breakout*)

O que faz uma inteligência artificial (102%)

O que é machine learning (40%)

A inteligência artificial é uma das tecnologias mais complexas que a Google está a trabalhar atualmente.

E a inteligência artificial pode transformar de maneira significativa e positiva a sociedade, seja ao ajudar os médicos na deteção de doenças precocemente, ou abordar temas importantes como alterações climáticas, que terão impacto na mortalidade a curto e longo prazo.

Ou seja, é uma ferramenta que contribui para ampliar o potencial das pessoas e também das empresas. Recentemente, a Google tornou público o seu foco numa IA responsável, que prioriza a segurança em todos os processos de criação e testes, assim como o bem social.

Tendências mostram preocupação em proteção de privacidade

As tendências mostram também que os portugueses estão cada vez mais interessados em proteger a sua cibersegurança e privacidade online

Em 2022, as pesquisas por “segurança informática” foram o principal termo relacionado com segurança pesquisado em todo o mundo e em Portugal também.

Por outro lado, o termo “cibercrime” foi amplamente pesquisado e apresentou níveis recorde a uma escala global.

As pesquisas por segurança na Internet mais do que duplicaram em Portugal (+130%). Ao mesmo tempo, o interesse de pesquisa por ciberataques aumentou 400% – ambos recordes máximos.

As perguntas mais pesquisadas sobre cibersegurança incluíram:

“como prevenir o phishing” (+310%)

“como prevenir um ciberataque” (+140%)

“como prevenir o cibercrime” (+60%).

Google usa Inteligência Artificial para prevenir ataques

A Google está a utilizar a IA para enfrentar os desafios de segurança. Inclusive no Gmail, que bloqueia automaticamente mais de 99,9% de malware, phishing e spam. E protege mais de 1,5 mil milhões de caixas de entrada utilizando a IA.

Com cada vez mais pessoas a utilizarem a Internet para o dia a dia, os portugueses também estão interessados em aumentar a sua privacidade online.

As pesquisas por “gerador de palavra passe aleatória” (+100%), “força da palavra passe” (+80%) e “palavra passe única” (+30%) atingiram recorde em Portugal em 2022. Assim como o tópico de pesquisa privacidade.

Por outro lado, as pesquisas por “gestor de palavras passe” – ferramenta da Google que facilita o uso de uma palavra passe forte e exclusiva – também atingiram um novo recorde (+80%).

As pessoas em Portugal também recorreram ao Google para ajudá-las a entender melhor a economia, aprender novas competências e desenvolver as suas carreiras profissionais

2022 foi um ano de incerteza económica que esteve refletido nas tendências de pesquisa. As tendências de pesquisa por inflação atingiram um máximo histórico em todo o mundo e quase triplicaram (+180%) em Portugal.

As perguntas incluíram “o que é a inflação”, “por que os preços do gás aumentaram” e “por que o preço da eletricidade aumentou em Portugal”.

“Dinheiro” e “energia” foram os dois dos tópicos mais pesquisados em Portugal em 2022. Por outro lado, as pesquisas por “plano de poupança de energia”, “teletrabalho para poupar energia” e “medidas governamentais de poupança de energia” aumentara mais de 5.000%.

Carreira gera mais pesquisas

As pessoas em Portugal não estão apenas a recorrer ao Google para entender estas questões. Também estão a pesquisar por recursos para enfrentar estes desafios e construírem as suas carreiras.

As pesquisas por “programador de software” duplicaram, enquanto as pesquisas por “aprender a programar do zero” (+470%) e “cursos de programação” (+80%) também aumentaram.

Entrevistas de emprego ‘preparadas’ no Google

Os utilizadores também recorreram ao Google para se prepararem para entrevistas de emprego. Ou para encontrarem novas oportunidades, com o interesse de pesquisa pelo tópico “emprego em part time” a aumentar em 30%.

Portugal foi um dos dez primeiros países do mundo – e um dos três primeiros na Europa – onde mais procura por empregos em part time.

A própria Google continua a oferecer formação e aconselhamento a quem mais precisa, tendo proporcionado formação em competências digitais a mais de 100 mil pessoas em Portugal com o programa “Grow with Google”.

As pessoas em Portugal preocupam-se em construir um futuro mais sustentável, e estão a utilizar o Google para perceber como o fazer

As tendências divulgadas hoje também mostram que os portugueses valorizam o ambientalismo e a sustentabilidade.

Alterações climáticas geram fenómeno de pesquisa

Em todo o mundo, as pesquisas por “alterações climáticas”, “crise climática” e “sustentabilidade” atingiram recordes. Em Portugal, as pesquisas por “aquecimento global”, “mitigação climática” e “banho verde” apresentam valores de pesquisa históricos máximos.

Por todo o mundo, as pesquisas por desastres ambientais atingiram números recorde, incluindo “seca”, “inundação” e “deslizamentos de terras”. Esta tendência repete-se em Portugal, onde os utilizadores estão a pesquisar, mais do nunca, por desastres ambientais, incluindo ondas de calor e inundações.

A Google está familiarizada com o crescente interesse em sustentabilidade. E assim, além do objetivo de atingir emissões líquidas zero até 2030, está também empenhada em permitir que todos façam escolhas mais sustentáveis.

Nos últimos anos, o Google fez alterações nos principais produtos, para ajudar os utilizadores a fazerem escolhas mais sustentáveis.

No ano passado, a Google lançou as rotas ecológicas em Portugal, que usa inteligência artificial. Assim, mostra-se aos utilizadores do Google Maps a rota mais eficiente em termos de combustível, bem como a mais rápida.

Estima-se que essa ferramenta já tenha ajudado a remover mais de meio milhão de toneladas métricas de emissões de carbono. Ora, é o equivalente a remover 100.000 carros movidos a combustível das estradas.

Em suma, a Google também fez alterações nas ferramentas Hotel, Flight e Shopping de forma a ajudar os utilizadores a saberem quais as opções mais sustentáveis.