Tártaro nos cães: Saiba o que deve fazer

Entenda como prevenir o tártaro nos dentes do cão

Os problemas dentários podem originar complicações para a saúde dos nossos cães e gatos. E o tártaro encontra-se entre os mais comuns desses problemas.

O tártaro é uma placa, geralmente de cor cinzenta ou acastanhada, composta por bactérias e resíduos que se acumulam junto aos dentes.

Alimentadas por esses resíduos, as bactérias vão-se multiplicando. Se o tártaro não for removido, poderá dar origem a infeções, caso as bactérias se infiltrem na gengiva.

O problema é que essas placas formam-se nas zonas de mais difícil acesso da cavidade oral, como nos espaços entre os dentes.

No caso dos cães, as raças de focinho curto são as mais propensas a sofrerem de tártaro, pois os dentes crescem inclinados ou demasiado próximos, facilitando a acumulação de placa.

Quando as bactérias conseguem infiltrar-se nas gengivas, surge uma inflamação. Nos casos mais graves, essa inflamação pode tornar-se numa infeção capaz de destruir o sistema de suporte do dente.

Como detetar o tártaro nos cães?

O primeiro sinal de alerta para o problema é o hálito. Por se tratar da acumulação de resíduos e bactérias, o tártaro provoca mau hálito.

A placa pode ser detetada visualmente. Inspecione a linha das gengivas, em particular junto dos incisivos e caninos, embora posso ocorrer em todos os dentes.

Veja bem, quer pelo lado de fora, quer pelo lado de dentro dos dentes do cão. Procure por uma ‘crosta’ de cor cinzenta ou acastanhada.

Como referido anteriormente, as placas formam-se nas zonas de mais difícil acesso da cavidade oral. Daí que a melhor forma de diagnosticar se o cão tem tártaro é o exame realizado pelo médico veterinário.

Ao realizar esse exame, o veterinário define a verdadeira extensão da placa e a gravidade do problema. Consegue, ainda, despistar se uma eventual inflamação na gengiva se deve ao tártaro ou a outro fator.

Em caso de dúvida, o veterinário poderá realizar uma radiografia, para ter uma análise mais detalhada do estado dos dentes do cão.

Como remover o tártaro?

Por se tratar de uma acumulação de bactérias, com risco de inflamação e/ou infeção, o tártaro deve ser tratado por um especialista.

O cão é anestesiado, com a remoção do tártaro a ser feita por ultrassom. O médico veterinário procede ainda à limpeza das bolsas periodontais.

No final, os dentes são polidos e alisados, para tornar mais difícil a aderência da placa.

Nos casos mais complicados, o dente poderá ter de ser extraído.

Como prevenir o tártaro no cão?

Tal como nós seguimos uma higiene oral, também os nossos cães e gatos precisam de ter os dentes bem escovados.

Há vários tipos de escovas de dentes que podemos usar. As mais fáceis de encontrar são as de enfiar no dedo indicador, com o qual devemos escovar os dentes do cão.

Também há pastas dentífricas específicas para cães. Em caso de dúvica, consulte o médico veterinário para saber qual a mais adequada para o seu cão.

Há também snacks e ‘brinquedos de roar’ específicos para prevenir o tártaro, estimulando a abrasão mecânica da placa dentária.

Uma boa higiene oral só vai fortalecer a saúde do seu cão.