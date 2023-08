Nas Notícias Como enfrentar um corte de energia elétrica em casa? Por

Conheça algumas recomendações para lidar com cortes de energia elétrica em casa

Os cortes de energia podem ocorrer e, mais ou menos demorados, criam sempre dificuldades às pessoas. Por isso, é importante ter um conjunto de recomendações para saber como enfrentar um corte de energia elétrica em casa.

É fundamental ter um plano previsto de precaução para qualquer eventualidade. Assim, deve preparar-se para cozinhar, por exemplo, se a energia elétrica falhar ou realizar outras tarefas.

O que fazer quando há um corte de energia elétrica em casa?

Para enfrentar um corte de energia elétrica em casa é importante, acima de tudo, ter paciência. Depois, perceba também se o corte ocorreu apenas no seu quadro elétrico ou, por outro lado, se acontece em outras casas.

Verifique se o corte é geral ou apenas na sua habitação

Como tal, basta abrir a porta ou uma janela e verificar se há luz pública ou em outras habitações.

Quando falha a energia elétrica é importante reportar ao seu distribuidor. Desse modo, é necessário usar os meios disponíveis como contactos telefónicos ou mensagens.

A distribuidora poderá agilizar procedimentos e enviar equipas que podem repor a energia elétrica de forma rápida ou perceber como ultrapassar os problemas técnicos.

Retire as tomadas

Quando falha a energia elétrica é importante que desligue das tomadas os seus eletrodomésticos, uma vez que se a energia voltar de forma instantânea pode danificar alguns eletrodomésticos.

Nesse caso, além da ‘dor de cabeça’ que representa não ter energia elétrica em casa, quando esta voltar, você terá despesas extras para consertar os eletrodomésticos.

De forma a acautelar períodos em que não tem energia elétrica em casa, é importante que a sua despensa esteja preparada com alimentos não perecíveis e água engarrafada.

Como refrescar a casa sem energia elétrica em casa?

Em dias de maior calor ou frio também podem acontecer cortes de energia elétrica. Desse modo, você deve ter um plano para conseguir aquecer a sua casa nos meses frios, se não tiver luz, ou refrescá-la quando está calor e não há energia.

No inverno, cobertores e roupa quente são uma ótima solução. Tenha sempre cuidado se usa algum tipo de fogão a gás para aquecer o ambiente. Não o deixe ligado e lembre-se de abrir de vez em quando as portas e janelas para ventilar a casa.

Nos meses quentes é importante ter alternativas para refrescar a casa, se não conseguir ligar algum método de refrescamento, como o ar condicionado, por exemplo, ou ventoinhas elétricas. Aliás, no caso de ser hora de deitar e se não tiver energia elétrica, existem soluções alternativas para tentar refrescar o seu lar. Fique sempre atento a dicas para dormir melhor no tempo quente sem ar condicionado.

Se não forem suficientes, pode sempre comprar de forma antecipada uma ventoinha a pilhas.

O que fazer quando o corte de energia elétrica é prolongado?

Se o corte de energia elétrica for prolongado é importante adotar alguns comportamentos para poupar recursos.

Um deles é não abrir frequentemente o frigorífico ou as arcas congeladoras. Quando falha a energia elétrica, estes eletrodomésticos ficam sem a sua fonte de alimentação. Assim, para conservar produtos mais tempo, não abra frequentemente as portas dos mesmos. Estará a desperdiçar recursos.

Quando a energia elétrica falha é importante que se consiga distrair com situações nas quais não seja necessário o uso de energia. Durante o dia, faça exercício, recorra a jogos de tabuleiro ou até pode sempre ler um livro.

Outra dica importante é não usar em demasia o telemóvel, sob pena de a bateria ficar sem carga. Use apenas para o que for necessário. Se tiver as chamadas power banks (os carregadores externos), tente tê-las próximas de si, no caso de o seu telemóvel ficar com a bateria descarregada.

Tenha um kit de primeiros socorros em casa

Os cortes de energia elétrica podem resultar em pequenos acidentes domésticos. Sem iluminação quando anoitece, é natural que possa embater no mobiliário ou em eletrodomésticos.

Por isso, é importante ter um kit de primeiros socorros para qualquer eventualidade nestas ou em outras circunstâncias.