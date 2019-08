Hoje é dia 23 de agosto, a reunificação da RFA e da RDA é anunciada Por

No dia 23 de agosto de 1990, a República Federal Alemã e a República Democrática Alemã anunciam a reunificação, que viria a ocorrer a 3 de outubro do mesmo ano.

A 23 de agosto assinala-se a reunificação da Alemanha, que neste dia manifesta a intenção de acabar com as cisões. O Parlamento da RDA aprova a reintegração do país na RFA, a partir de 3 de outubro de 1990.

Após as primeiras eleições livres na RDA, a 18 de março de 1990, as negociações entre as duas Alemanhas culminaram no Tratado de Unificação, que viria a ser assinado no dia 31 de agosto daquele ano.

O Tratado da Unificação concedia independência plena ao Estado alemão reunificado, pondo fim à RFA e RDA, já numa altura em que o Muro de Berlim ruía.

O Muro de Berlim foi construído pela RDA, durante a Guerra Fria, e circundava toda a Berlim Ocidental, separando o país.

Além de dividir a cidade de Berlim ao meio, simbolizava a divisão do mundo em dois blocos: a RFA, constituída pelos países capitalistas liderados pelos EUA; e a RDA, formada pelos países socialistas próximos do regime soviético.

A 23 de agosto o mundo recebe a notícia de que as Alemanhas seriam reunificadas. Neste dia, em 1939, Hitler e Stalin assinam um pacto de não-agressão, em caso de conflito mundial, exatamente um ano antes de, na II Guerra Mundial, os alemães darem início a um bombardeio a Londres.

Também a 23 de agosto de 2002, o Brasil ratifica o Protocolo de Quioto, tornando-se no 81.º país a fazê-lo. E quatro anos mais tarde, é conhecida a terrível história da jovem austríaca Natascha Kampusch, libertada após 10 anos de sequestro.

Nasceram a 23 de agosto Luís XVI, rei da França (1754), Arthur Adamov, escritor e dramaturgo francês (1908), Giuseppe Meazza, futebolista italiano (1910), Gene Kelly, ator e bailarino norte-americano (1912), Oliveira Marques, historiador e professor português (1933), Glória Pires, atriz brasileira (1963), e Kobe Bryant, basquetebolista norte-americano (1978).

Morreram neste dia Abu Bakr, o primeiro califa do Islão (634), William Wallace, patriota escocês (1305), Charles Augustin de Coulomb, físico francês (1806), Deodoro da Fonseca, militar e político brasileiro (1892), Rodolfo Valentino, ator italiano (1926), Alberto Cavalcanti, diretor brasileiro (1982), Stanford Moore, químico norte-americano (1982), e John Kendrew, bioquímico britânico (1997).