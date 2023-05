Nas Notícias Como curar uma ressaca de álcool? Por

Aprenda dicas para enfrentar a ressaca após uma ingestão excessiva de álcool

O consumo exagerado de álcool acaba por ter reflexos na saúde das pessoas que o ingerem mais tarde e mesmo mais cedo do que muita gente imagina. No dia seguinte a um consumo elevado de álcool, para lá do que o corpo possa estar habituado, seguem-se horas de ressaca. Aprenda como tratar uma ressaca de álcool.

É essencial nunca esquecer que o álcool faz mal à saúde e quando se exagera, a consequência acabará por ser maior. E a fatura acaba por chegar sempre. Então, é necessário tomar um conjunto de precauções para evitar momentos de ressaca que não são agradáveis de enfrentar.

A má notícia é de que não existe um tratamento específico para curar a ressaca. O tempo acaba por resolver no imediato, passado um dia ou dois, a situação. Mas existem algumas coisas que podem ser feitas para amenizar os efeitos do álcool no pós-ingestão.

Água, um forte aliado

Consumir bastantes quantidades de água é vital para que o corpo possa estar hidratado novamente. É que quando se consume álcool em exagero o corpo humano acaba por ficar desidratado.

Há quem opte por fazer refeições ligeiras para que o estômago se adapte após um período de ingestão forte de álcool.

Tomar um analgésico pode ser uma solução, mas tenha sempre cuidado com os medicamentos que toma. Deve ter sempre a supervisão de um médico.

Voltar a insistir no consumo de álcool é a pior coisa que você pode fazer num dia de ressaca, pois o álcool não irá ajudar a debelar a ressaca, apenas adia o problema, atrasando-o.

A ingestão de álcool em grandes quantidades e com uma frequência elevada poderá levar ao aparecimento de doenças no seu corpo, nomeadamente no fígado que é um dos órgãos mais afetados com o excesso no consumo de álcool.

É essencial que as pessoas saibam que nem todos têm a mesma tolerância ao álcool. Ou seja, se um amigo ingere 10 cervejas e no dia seguinte não apresenta sintomas de ressaca, não quer dizer que se você tomar outras 10 cervejas fique bem no dia seguinte ou mesmo nas horas que se seguem.

É que o peso das pessoas e a forma como o corpo é ou não tolerante ao álcool tem uma palavra decisiva na forma como a ressaca aparece ou não.

O melhor mesmo é evitar o consumo de álcool. Essa é a ‘técnica’ infalível para não ter de enfrentar uma ressaca.

Como prevenir as ressacas?

A tolerância ao álcool é diferente de pessoa para pessoa mas existem algumas estratégias que devem ser seguidas para tentar amenizar o problema da ressaca.

Uma delas é evitar consumir álcool com o estômago vazio. Tenha uma alimentação regrada e, se está a pensar exagerar no consumo de álcool, mesmo não o devendo fazer pela sua saúde, deve certificar-se de que se alimenta bem.

Os alimentos no estômago ajudam a que a absorção do álcool seja feita de uma forma mais lenta.

Há quem diga que “dormir é meio sustento” e dormir pouco acaba por ter reflexos complicados quando associado a um consumo exagerado de álcool. Beber muito álcool e dormir pouco é uma jogada de ‘golo’ certo para uma ressaca nas horas seguintes.

Fumar ou consumir produtos estupfacientes também leva a que a ressaca após o consumo de álcool, quando associado a outros consumos, seja mais difícil de enfrentar.

Cuidado para não criar habituação

O álcool tem propriedades que criam habituação e, por isso, deve evitar o seu consumo de forma exagerada e frequente.

Beba com moderação e sempre com a consciência de que está na presença de todas as suas faculdades.

Não se deixe capturar pelo consumo de álcool que provoca problemas de saúde e mesmo de socialização quando em excesso.

Se beber, não conduza

Se beber, não conduza é uma das frases mais repetidas nos apelos contra a sinistralidade nas estradas. E é bem verdade.

O álcool é um inimigo das estradas e se bebeu álcool para lá dos limites permitidos pela lei, não se sente ao volante.

Viaje em transportes públicos ou com amigos ou familiares que não tenham consumido bebidas alcoólicas.

Anualmente muitos acidentes nas estradas poderiam ser evitados se os condutores não se fizessem às estradas com níveis de álcool no sangue para lá do permitido.

Como ajudar alguém que está alcoolizado?

Ajudar alguém que está alcoolizado é importante pois a pessoa não está na posse de todas as suas faculdades, uma vez que se comporta sob efeito do álcool.

Então, é necessário nunca deixar a pessoa alcoolizada sozinha, para que esta possa ser apoiada para qualquer eventualidade.

Uma pessoa alcoolizada não tem noção plena dos perigos que corre. Nesse caso, é fundamental ter sempre alguém por perto para não sofrer quedas ou, por exemplo, não ter comportamentos agressivos ou que possam colocar a pessoa embriagada ou terceiros em risco.

Também ter uma companhia de confiança quando se está sob efeito do álcool é importante para que a segurança da pessoa sob o efeito do álcool esteja acautelada.

É importante também que uma pessoa alcoolizada não seja deitada com a barriga para cima ou para baixo. Coloque a pessoa de lado, por forma a prevenir que esta se engasgue no caso de ter algum vómito.

Portugal tem um dos mais elevados registos de consumo de bebidas alcoólicas

Os portugueses consomem anualmente, em média, 12 litros de álcool, sendo este um dos registos mais elevados dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

De acordo com o estudo ‘Prevenir a Utilização Nociva do Álcool’, Portugal tem um dos mais elevados níveis de consumo de bebidas alcoólicas dos 52 países da OCDE, numa análise a pessoas com 15 ou mais anos de idade.

Nesta análise, verificou-se que “os homens consomem 19,4 litros de puro álcool per capita, por ano, enquanto as mulheres consomem 5,6 litros”.

A média da OCDE situa-se nos 10 litros por pessoa, por ano, de acordo com a pesquisa divulgada nesta quarta-feira.