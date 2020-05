9 de maio, é apresentada ‘Declaração de Schuman’, génese da União Europeia

Nove de maio é dia da Europa, que em 1950 conhece a ‘Declaração de Schuman’, documento que está na origem do projeto europeu. Neste dia, em 1803, nasce Costa Cabral, estadista português.

Robert Schuman, ministro dos Negócios Estrangeiros de França, apresenta a 9 de maio de 1950 uma proposta de criação de uma Europa organizada, que permitisse relações pacíficas entre os estados europeus, a recuperar dos efeitos da II Guerra Mundial.

Esta proposta, conhecida como ‘Declaração de Schuman’, é considerada a génese do que é hoje a União Europeia. Por isso, a 9 de maio, celebra-se a Europa, que se ergueu das cinzas e caminhou para uma cooperação entre países.

O texto da ‘Declaração de Schuman’ defendia a paz no mundo e o contributo da Europa para as relações pacíficas entre nações de todo o mundo. Defendia que a Europa “não se fará de uma só vez, nem numa construção de conjunto”, mas por “uma solidariedade de facto”.

Uma curiosidade histórica: a declaração surge num contexto político diferente do atual e tentava colocar cobro a uma “secular oposição entre França e Alemanha”, dois dos países mais poderosos na União Europeia, que mantém a preponderância no projeto europeu.

A 9 de maio recorda-se também Costa Cabral, estadista português que exerceu um cargo equivalente a primeiro-ministro. Empreendeu um ambicioso projeto de reforma do Estado e criou as bases do Estado português.