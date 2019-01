Motores Começo de ‘Dakar’ com um susto para Pedro Mello Breyner Por

A estreia de Pedro Mello Breyner aos comandos de um SSV no Rali Dakar foi marcada por um susto na fase final da primeira etapa da prova, disputada entre Lima e Pisco, no Peru.

O veterano piloto português, que alinha na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno mundial aos comandos de um Yamaha YXZ 1000 R Turbo Extramotion e é acompanhado pelo navegador local Javier Uribe, viveu uma situação bastante complicada. Mas felizmente tudo acabou bem.

“Quase no final da ligação que antecedia o setor seletivo o nosso carro de assistência, que seguia atrás de nós, mandou-nos parar porque estava um líquido a escorrer dos foles das transmissões. Detetado o problema e encontrada a solução partimos para o início do troço conscientes de que poderíamos começar a prova logo com uma hora de penalização. Felizmente que por milagre o início do troço fora atrasado de uma hora pelo que nada disso aconteceu”, explicou Mello Breyner.

Ainda assim o piloto lisboeta não descansou: “Sabendo que a resolução do problema tinha sido provisória aproveitámos o troço para fazer um Shakedown mais longo e viemos a rolar calmamente. Vamos agora tentar resolver de forma definitiva o problema e preparar a máquina para que tudo esteja no seu melhor para a etapa de amanhã”.

Hoje a prova deixa Pisco para rumar em direção a San Juan de Marcona numa jornada que passará pelas mesmas dunas onde na última edição muitos foram forçados a abandonar a competição. A etapa terá 554 km, num total de 342 km cronometrados, num dia em que serão os carros a abrir pista e em que a navegação será bastante exigente.