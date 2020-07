Cultura “Comecei a trabalhar aos 12 anos. Devia ser obrigatório, acho que isso só nos faz bem” Por

Álvaro Covões, homem-forte da Everything is New, recorda os seus primeiros trabalhos e garante que devia ser obrigatório os miúdos começarem a trabalhar “muito novos”.

O diretor da Everthing is New, promotora do NOS Alive, foi o convidado do Posto Emissor, podcast organizado pela revista Blitz, revela que sempre gostou de trabalhar desde tenra idade.

“Eu sempre gostei de trabalhar. E tive a oportunidade de começar a trabalhar com 12 anos, quando se podia”, recorda Alvaro Covões.

Ao mesmo tempo, o produtor garante que devia ser obrigatório trabalhar “desde muito cedo”, explicando que na Suíça isso faz parte do “currículo escolar”.

Durante o podcast, Álvaro Covões recorda o momento em que foi alvo de reportagem por trabalhar, aos 15 anos, no bar do Coliseu de Lisboa onde se realizava a Grande Noite do Fado.

Segundo o próprio, tudo isto aconteceu quando serviu “dois brandys” a jornalistas do jornal Expresso.

“Vão ao bar dois jornalistas do Expresso e pedem-me dois brandys. Servi-os e perguntam-me: ‘que idade é que tens?’”, conta Álvaro Covões.