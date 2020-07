Nas Notícias Portugal regista mais seis mortes e 291 infetados por covid-19 Por

De acordo com o boletim epidemiológico deste domingo, divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal registou mais seis mortes e 291 novos de casos de covid-19 nas últimas 24 horas.

No total, há 1.660 óbitos e 46.512 infetados com o novo coronavírus.

Dos 291 infetados, 226 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, a mais afetada neste momento pela pandemia.

Cinco das seis mortes ocorreram também nessa região, sendo que a última foi no Norte. As vítimas mortais são quatro homens (um septuagenário e três com 80 anos ou mais) e duas mulheres (uma sexagenária e uma septuagenária).

A DGS informa também que mais 252 pessoas recuperaram da doença, sendo que o total subiu para 30.907.