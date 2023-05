Cultura Favoritos do festival da Eurovisão 2023 segundo o Spotify Por

Os favoritos do festival da Eurovisão em 2023 estão no Spotify. De acordo com as tendências da plataforma, Loreen poderá levar para casa, pela segunda vez, o troféu da Eurovisão. “Ai Coração” de Mimicat está em 21.º lugar no ranking global do Spotify e poderá apurar-se para a final.

Quem são os favoritos do festival da Eurovisão 2023? Um dos momentos mais aguardados do ano está prestes a chegar e a pergunta é óbvia.

A contagem decrescente para a Eurovisão 2023 já começou e o Spotify revela quais os artistas que, segundo os streams, têm mais popularidade e hipóteses de vencer a nova edição do concurso musical mais importante da Europa.

Quem são os favoritos do festival da Eurovisão 2023?

De acordo com dados globais da plataforma de streaming, a vitória de 2023 poderá ir para uma repetente da Eurovisão. Ou seja, “Tattoo” de Loreen, a representar a Suécia depois da vitória em 2012, tem duas vezes mais streams do que a segunda música mais ouvida, que é a italiana “Due Vite” de Marco Mengoni. O top 3 global encerra com o tema norueguês, “Queen of Kings” de Alessandra.

O cenário em Portugal é então semelhante ao global: Loreen e Alessandra ocupam o primeiro e terceiro lugares, respetivamente. Entre elas, em segundo lugar, está “Ai Coração” de Mimicat, que representará o país na Eurovisão 2023.

“Ai Coração”, de Mimicat, na 21.ª posição

Ao mesmo tempo, comparando as preferências entre as diferentes gerações portuguesas, a música preferida da faixa etária até aos 34 é “Tattoo” de Loreen. Por sua vez, a geração anterior prefere “Ai Coração”, de Mimicat. A música portuguesa encontra-se atualmente na 21.ª posição das mais ouvidas no Spotify a nível global, o que na teoria garante o apuramento para a final, visto que participam 26 países.

Os países que registam mais streams de Mimicat são, além de Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha e Polónia. Os fãs podem entrar desde já no mood do Festival com a playlist oficial da Eurovisão 2023 no Spotify. Em Portugal, Mimicat criou uma playlist com a sua própria seleção de músicas para os fãs se preparem para a edição de 2023.

Serão estes os favoritos na Eurovisão 2023?

As músicas mais ouvidas mundialmente da edição de 2023 da Eurovisão (Março-Abril) podem, assim, dar a resposta. Serão estes os favoritos do festival da Eurovisão 2023?

1. Suécia – “Tattoo” de Loreen;

2. Itália – “Due Vite” de Marco Mengoni;

3. Noruega – “Queen of Kings” de Alessandra;

4. Filândia – “Cha Cha Cha” de Käärijä;

5. Países Baixos – “Burning Daylight” de Dion Cooper, Mia Nicollaj;

6. Reino Unido – “I Wrote A Song” de Mae Muller;

7. Polónia – “Solo” de BLANKA 8. França – “Évidemment” de La Zarra;

9. Israel – “Unicorn” de Noa Kirel;

10. Áustria – “Who the Hell is Edgar?” de TEYA, SALENA;

Por outro lado, as músicas mais ouvidas em Portugal da edição de 2023 da Eurovisão (Março-Abril):

1. Suécia – “Tattoo” de Loreen;

2. Portugal – “Ai Coração” de Mimicat;

3. Noruega – “Queen of Kings” de Alessandra;

4. França – “Évidemment” de La Zarra;

5. Reino Unido – “I Wrote A Song” de Mae Muller;

6. Países Baixos – “Burning Daylight” de Dion Cooper, Mia Nicollaj;

7. Filândia – “Cha Cha Cha” de Käärijä;

8. Aústria – “Who the Hell is Edgar?” de TEYA, SALENA;

9. República Checa – “My Sister’s Crown” de Vesna;

10. Itália – “Due Vite” de Marco Mengoni.