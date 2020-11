Mundo Combate à covid-19 “parece tão simples, mas há fadiga”, explica Fauci Por

O epidemiologista Anthony Fauci, que coordena o combate à covid-19 nos EUA, admitiu que a resposta ao vírus é dificultada pela “fadiga” da população.

Apelando ao cumprimento das regras sanitárias básicas (uso de máscara, distancionamento físico e higienização regular das mãos), Anthony Fauci, que é também o diretor do Instituto de Alergias e Doenças Infecciosas dos EUA, salientou que essa “fadiga” torna o trabalho das autoridades “muito difícil”.

“Parece tão simples, mas as pessoas identificam isto com confinamento e não há apetite para confinamento, há fadiga com a covid nos EUA e no resto do mundo”, explicou Fauci, durante um ‘webinar’.

O epidemiologista não acredita que seja possível “erradicar” a covid-19, mas manifestou confiança no fim da pandemia (epidemia generalizada a nível mundial) para breve.

“Duvido que vamos erradicar isto. Precisamos de planear, porque é algo que podemos precisar de manter sob controlo de forma crónica. Pode ser que se torne endémica, algo que temos de ter cuidado. De certeza que não vai continuar a ser pandémica durante muito mais tempo, porque acredito que as vacinas vão dar a volta”, afirmou.

Os anúncios de bons resultados nos ensaios de vacinas experimentais, como a da Pfizer, não significa que as populações possam “baixar as armas”.

“Não parem de disparar porque vem aí a cavalaria. Não baixem as armas, é melhor continuarem a lutar porque ainda não chegaram. A ajuda está a caminho, mas ainda não chegou. Não desistam, não desesperem, o fim está à vista. É preciso insistir nas medidas de saúde pública”, concluiu Anthony Fauci.