Surto de legionela chega aos 72 casos

O surto de legionela nos concelhos de Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Matosinhos chegou aos 72 casos, depois de terem sido registados mais cinco nas últimas 24 horas.

Desses 72 casos, sete resultaram na morte dos doentes, estando 39 pessoas internadas.

Os cinco casos de ontem foram registados no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

Fonte do hospital adiantou à Lusa que, desde 30 de outubro, já atendeu 41 pessoas diagnosticados com a doença do legionário.

Ontem ao final da noite, o Ministério Público anunciou a abertura de um inquérito para apurar as causas do surto.

A doença do legionário, provocada pela bactéria ‘Legionella pneumophila’, contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.