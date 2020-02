Apresentações/Novidades Citroën lança C5 Aircross Hybrid Por

A Citroën acaba de lançar o seu novo SUV C5 Aircross Hybrid, que passa a estar disponível mediante encomenda.

Trata-se de uma variante que propõe uma autonomia de 55 quilómetros apenas em modo elétrico, e depois em modo de gasolina com emissões a partir de 32g/km e um consumo que pode chegar aos 1,4 litros aos 100 km.

Mas esta nova proposta para o SUV da marca do ‘double chevron’ é muito mais do que a polivalência energética, é também um ‘bouquet’ de teconologia, sendo o primeiro modelo do construtor francês dotado do ‘ë-Confort’, uma nova experiência assente numa condução fluída, rolamento silencioso e motor de desempenho e custo de utilização notáveis.

Este princípio consegue-se, por exemplo, graças ao motor PureTech de 180 cv combinado com um motor elétrico de 80 kW e a transmissão automática ë-EAT8, que permite usufruir rapidamente dos seus 225 cv de potência combinada.

A bateria, de Alta Tensão 200 V de iões de lítio e 13,2 kWh pode ser carregada em menos de 2h numa Wall Box 32 A, com carregador opcional de 7,4 kW, em 4h numa tomada 14 A do tipo Green’up™ Legrand, com o carregador de série de 3,7 kW ou em 7h numa tomada doméstica standard 8 A, com carregador 3,7 kW.

Um C5 Aircross híbrido plug-in que também beneficia das suspensões de batentes hidráulicos progressivos, bancos Advanced Comfort e mais 20 tecnologias de ajuda à condução.

Itens que contribuem para a agradabilidade a bordo, que também é percebida pela ergonomia do habitáculo, utilização intuitiva orientado para o utilizador, onde se incluem a gestão automática dos modos de condução, a facilidade de carregamento de dispositivos móveis ou ainda um portal dedicado aos serviços conectados.

Este novo SUV da Citroën vai começar a chegar ao nosso mercado em junho e estará disponível a partir dos 42.797 euros, sendo que terá duas versões exclusivas nos níveis de equipamento Feel e Shine, respetivamente a 43.798 euros e 45.997s euros.