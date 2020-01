Apresentações/Novidades Ami One Concept da Citroën premiado Por

O Citroën Ami One Concept foi distinguido na 35ª edição do ‘Festival Automobile Internacional’ que decorre em Paris até ao próximo dia 2 de fevereiro.

No certame que decorre na zona de Les Invalides a marca do ‘double chevron’ expõe a sua visão de futuro atravé dois ‘concept-car’ de design marcado, que simbolizam a mobilidade de futuro; o Ami One Concept e o 19_19 Concept.

A primeira proposta é uma solução para deslocações urbanas 100 por cento digital, enquanto a segunda é a expressão de excelência para viagens em modo ë-Confort, sendo que o Ami One Concept foi distinguido com o ‘Grande Prémio de Mobilidade em Cidade’. Prémio atribuído por um júri de especialistas, que recompensa uma abordagem de rotura que promove a mobilidade elétrica acessível a todos.

Para a marca do ‘double chevron’ trata-se de uma distinção prestigiante, para um construtor que sempre foi um reflexo do seu tempo através de veículos alternativos. E através do Amio One Concept revela uma visão desinibida de mobilidade urbana.

De pequena dimensões, este estudo é adaptado a todos, às necessidades imediatas e gerido através de uma aplicação móvel dedicada. O que significa que todos, mesmo aquele que não possui carta de condução, o pode utilizar, traduzindo uma nova liberdade de transporte na cidade.

Foto: Astuce Productions

Já o 19_19 Concept foi pensado tendo uma outra realidade em mente. É, primeiramente, um objeto aerodinâmico e tecnológico de proporções única, cujo design ‘bebe’ inspiração na aeronáutica. O seu habitáculo foi projetado como uma sala de estar, em termos de arquitetura e de materiais, envolvendo cada ocupante num casulo, com cada assento individual a proporcionar uma experiência única de conforto absoluto.

Totalmente elétrico e com uma autonomia de 800 km, o 19_19 Concept é um tapete voador, fruto das suas suspensões com Batentes Hidráulicos Progressivos, associados a uma pilotagem ativa inteligente. Integrando tecnologias de condução autónoma e um Assistente Pessoal pro-ativo, que interage espontaneamente com os passageiros, proporcionando uma nova experiência de viagem.

Foto: Astuce Productions