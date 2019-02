Motores Chileno Pedro Heller reforça contingente estrangeiro no Rali Serras de Fafe Por

Se Dani Sordo será o grande ‘cartaz’ do Rali Serras de Fafe deste ano, não será certamente o único nome presente na prova de abertura do Campeonato de Portugal da especialidade.

No evento da Demoporto foi agora confirmada a presença do chileno Pedro Heller, presença assídua dos ralis sul-americanos, nomeadamente o da Argentina e o do México, sendo que em ano de Rali do Chile estará a disputar mais provas a nível internacional.

Este engenheiro agrónomo já competiu no Rali de Portugal, nos dois últimos anos, e em Fafe irá ter como navegador um ex co-piloto de Dani Sordo e Carlos Sainz, Marc Marti.