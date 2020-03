Motores Dani Sordo e Ott Tanak testaram soluções com nova aerodinâmica em Fafe Por

Dani Sordo e Ott Tanak foram as grandes atrações internacionais do Rali Serras de Fafe, aonde se deslocaram essencialmente para fazer quilómetros e testar novas soluções nos Hyundai i20 WRC para pisos de terra.

Assim esta passagem pela primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis não foi propriamente um passeio para o espanhol e para o estónio, que vieram ao nosso país já com os ralis do México e de Portugal em mente.

Fotos: Ricardo Cachadinha

Num percurso mais curto – porque não se deslocaram ao troço de Santa Quitéria – que realizaram Sordo e Tanak também testaram com uns i20 Coupé WRC ligeiramente modificados na sua aerodinâmica.

Mofificações que se poderão ver já na prova mexicana, a partir do próximo dia 12 de março, e depois mais tarde, entre 21 e 24 de maio, para o evento português do Campeonato do Mundo.

Apesar de em Fafe competirem extra prova, os Hyundai i20 WRC deliciaram os muitos espetadores que acorreram às classificativas, exibindo uma nova ‘asa’ traseira e saliências sobre os arcos das rodas.

“Trabalhamos juntamente com Ott e a equipa para encontrar diferentes soluções para acertar o ‘set-up’ para terra. Também foi importante voltar a fazer quilómetros”, confidenciou Dani Sordo, que já não competia com o Hyundai há vários meses.

Também Ott Tanak falou da sua presença na prova portuguesa: “Foi bastante para nós readquirir o ritmo neste tipo de terreno antes do México. O Rali Serras de Fafe foi a ocasião ideal para isso. Trabalhamos numa colaboração muito próxima com os nossos engenheiros. Realizamos antes um teste em Espanha com o carro num quadro de competição”.