Fórmula 1 Chefe da Ferrari elogia Charles Leclerc Por

Apesar de algumas contrariedades sofridas por Charles Leclerc nos últimos grandes prémios antes da pausa de verão da Fórmula 1, o líder da Ferrari elogia os progressos do jovem piloto monegasco.

Leclerc substituiu Kimi Raikkonen na pré-temporada e depois de alguns bons resultados – nomeadamente cinco pódios – o seu desempenho face ao seu companheiro de equipa, Sebastian Vettel, decaiu ligeiramente, ficando atrás do alemão no campeonato antes das férias estivais.

Mas o titular do Ferrari # 16 não fica atrás de Vettel nas qualificações desde o Canadá, o que dá uma ideia da sua qualidade, merecendo as melhores referências por parte de Mattia Binotto: “Se olharmos para a primeira metade da época penso que é muito positiva a forma como Charles está a crescer. Porque havia muitas expetativas no início, com muita pressão sobre ele, porque ele guia para a Ferrari e é maior especialmente quando se é novo”.

“Ele é um talento, conheço-o, mas penso que ele está mesmo a aprender com os erros e isso é o mais importante. Mesmo a sua colaboração com a equipa, a forma como apoia a equipa no desenvolvimento do carro, ele melhora de corrida para corrida, de dia para dia, e isso é outro aspeto positivo da primeira metade da época”, salienta o técnico italiano.

Binotto destaca que a qualidade de Charles Leclerc não foi uma surpresa para si, mas outros aspetos: “Sabia que ele tinha talento, sabia que ele é muito forte quando atacar ou defende (em pista), porque vimos isso na F3 (GP3) e na F2. Penso que se algo nos surpreende foi a forma como melhorou ao longo das corridas”.

“Acho que corrida após corrida os seus fins de semana se tornaram cada vez mais sólidos e penso que ele pode fazer ainda melhor do que está a fazer”, acrescenta o chefe da Ferrari, deixando no ar que espera grandes coisas do piloto monegasco na segunda metade da época.