PIB de Macau desce 2,5% no primeiro semestre do ano

O PIB de Macau diminuiu 2,5 por cento no primeiro semestre do ano, em comparação com o período homólogo de 2018, um resultado que as autoridades dizem ter sido provocado “principalmente pela queda anual da formação bruta de capital fixo”.

De acordo com um comunicado divulgado hoje pela Direção dos Serviços de Estatística e Censos de Macau, nos primeiros seis meses do ano registou-se uma queda de 28,8 por cento no investimento e de 12,5 por cento nas exportações de bens, face aos meses de janeiro e junho do ano passado.

As exportações de serviços do jogo, naquela que é capital mundial dos casinos, diminuíram 0,7 por cento e as importações de serviços caíram 17,5 por cento.

Por outro lado, segundo as autoridades do território, as importações de bens subiram 0,6 por cento.

Os Serviços de Estatística e Censos de Macau divulgaram ainda o PIB no segundo trimestre no ano, que registou uma contração de 1,8 por cento, em relação ao mesmo período no ano passado.

No segundo trimestre a “procura externa continuou a abrandar, com um decréscimo de 0,8 por cento nas exportações de serviços do jogo, enquanto as exportações de bens caíram 24,4 por cento”, lê-se no comunicado que aponta ainda que a procura interna diminuiu 6,1 por cento em termos anuais, “arrastada pela descida acentuada de 25 por cento na formação bruta de capital fixo”.