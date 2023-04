Euromilhões Chave do Euromilhões: Números do dia 7 de abril de 2023 Por

Conheça a chave do Euromilhões de 7 de abril de 2023

Foi já sorteada a chave do Euromilhões de hoje, referente ao sorteio do dia 7 de abril de 2023, sexta-feira de Páscoa.

O Euromilhões de 7 de abril de 2023 tem em jogo um jackpot de 54 milhões de euros. Isso acontece porque o sorteio não tem totalistas há quatro edições consecutivas.

Conheça a chave vencedora do Euromilhões, depois de realizado o sorteio 028/2023.

Após o sorteio do Euromilhões de hoje, a combinação que abre o cofre da fortuna é composta pelos números 5, 26, 28, 36 e 46 e estrelas 6 e 12.

Confirme a chave do Euromilhões sempre

Esta chave, fornecida pelo PT Jornal na sequência da consulta de vários canais do concurso, não dispensa a confirmação da mesma e dos eventuais prémios nas plataformas oficiais. Os apostadores devem verificar os números e eventuais prémios do Euromilhões junto do regulador oficial, no caso português a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

É de recordar que, em Portugal, os prémios de valor superior a 5000 euros ficam sujeitos a imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.

Boletins antigos por verificar? Nós temos a solução

Saiba também que se tiver boletins antigos ainda por verificar, pode consultar a nossa base de dados e saiba se foi premiado.

O PT Jornal guarda em arquivo todas as chaves e resultados do Euromilhões.