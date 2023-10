Chave do Euromilhões: dia 3 de outubro de 2023

A chave do Euromilhões desta terça-feira, dia 3 de outubro de 2023, é já conhecida. Confira os números e as estrelas referentes ao sorteio 079/2023

Já pode conferir a chave do Euromilhões de hoje, depois de realizado o sorteio desta noite, que tem em jogo um primeiro prémio de 17 milhões de euros.

Esta noite foi realizado o concurso número 079/2023 do Euromilhões. Agora, é hora de consultar a combinação vencedora do Euromilhões de hoje

Esta terça-feira, o sorteio fez sair uma chave formada pelos números 9, 11, 13, 21 e 32 e estrelas 2 e 7.

Confirme sempre as chaves nos canais oficiais

De recordar que o PT Jornal publica os números do Euromilhões em última hora. Ainda assim, o leitor deve sempre confirmar as combinações sorteadas nas plataformas oficiais. Deve fazer essa confirmação, por exemplo, na área de resultados do Euromilhões do site da Santa Casa da Misericórdia.

Poderá também, se assim quiser, consultar o histórico com todas as chaves do Euromilhões já sorteados ao longo dos anos.