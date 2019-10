Hoje é dia 3 de outubro, nasce o historiador português José Hermano Saraiva Por

Era conhecido como ‘o príncipe dos comunicadores’. Transportou para o ecrã de televisão a História e Cultura portuguesas. Hoje recorda-se José Hermano Saraiva, que nasceu neste dia, em 1919.

José Hermano Saraiva nasceu em Leiria, a 3 de outubro de 1919, data que hoje se assinala.

Foi professor e historiador português, ocupou o cargo de Ministro da Educação entre 1968 e 1970 e é descrito como o ‘príncipe dos comunicadores’, pelo trabalho desenvolvido em prol da História, da Cultura, da Literatura e da Televisão.

Porém, se as memórias de José Hermano Saraiva remontam para o seu passado recente como comunicador, o seu passado político assume preponderância, na história da sua vida. E esse passado não reúne unanimidade.

Durante o Estado Novo, foi deputado à Assembleia Nacional, entre 1957 e 1961, e ministro da Educação. Entre 1968 e 1970, enfrentou um dos mais conturbados períodos da oposição ao Salazarismo, com a Crise Académica de 1969.

Viria a deixar o Governo, sendo substituído por Veiga Simão, e exerceu o cargo de embaixador de Portugal no Brasil, em Brasília, entre 1972 e 25 de Abril de 1974.

Com a Democracia, Hermano Saraiva torna-se numa figura apreciada, não apenas em Portugal, mas também nas comunidades portuguesas no estrangeiro, pelos programas televisivos sobre História de Portugal, de uma riqueza ímpar.

A sua capacidade de comunicar foi a mola real da popularidade que granjeou. Morre a 20 de Julho de 2012, aos seus 92 anos, na sua residência em Palmela.

Foi homenageado com um minuto de silêncio pela Assembleia da República, aprovado com os votos contra do PCP e PEV (CDU) e BE.

Nasceram a 3 de outubro Allan Kardec, codificador da doutrina espírita (1804), Carl von Ossietzky, escritor e jornalista alemão (1889), Louis Aragon, poeta e escritor francês (1897), e José Hermano Saraiva, professor e historiador português (1919).

Nasceram ainda Gore Vidal, escritor norte-americano (1925), José Mayer, ator brasileiro (1949), Stevie Ray Vaughan, guitarrista norte-americano (1953), Adriana Calcanhotto, cantora e atriz brasileira (1965), e Gwen Stefani, cantora norte-americana, vocalista dos No Doubt (1969).

Morreram neste dia Cassius, assassino de Júlio César (42 a.C), São Francisco de Assis (1226), Charles Hatchett, químico inglês (1847), Miguel Bombarda, médico, escritor e político português (1910), e E. W. Howe, romancista norte-americano (1937).

Hoje, assinala-se o Dia Mundial da Arquitetura.