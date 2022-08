Euromilhões Chave do Euromilhões: dia 2 de agosto de 2022 Por

Fique a conhecer a chave do Euromilhões desta terça-feira, dia 2 de agosto de 2022, que corresponde ao sorteio 061/2022.

Já foi sorteada a nova chave do Euromilhões, esta relativa ao sorteio desta terça-feira que tem em jogo um jackpot de 17 milhões de euros.

Quem conseguir acertar nos cinco números e duas estrelas poderá fazer a festa da conquista de um fantástico jackpot que mudará a sua vida.

Foram muitos milhões de apostadores que tentaram a sua sorte, sendo agora tempo de confirmar os números e as estrelas.

No sorteio desta terça-feira foram sorteados os números números 07, 18, 28, 40 e 48 acompanhados pelas estrelas 08 e 11.

Faça a confirmação das chaves nos canais oficiais

De recordar que o PT Jornal publica os números do Euromilhões em última hora. Ainda assim, o leitor deve sempre confirmar as combinações sorteadas nas plataformas oficiais.

Poderá também, se assim quiser, consultar todas as chaves do Euromilhões no nosso histórico de sorteios.