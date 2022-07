Euromilhões Chave do Euromilhões deste dia 12 de julho de 2022 Por

230 milhões de euros em jogo

O sorteio do Euromilhões de terça-feira, neste dia 12 de julho de 2022, foi já realizado, dando a conhecer a chave vencedora que vale esta noite um extraordinário jackpot.

O primeiro prémio do Euromilhões vale nesta noite 230 milhões de euros.

Conheça agora a chave vencedora e saiba se está milionário.

Chave desta terça-feira do Euromilhões

A chave do Euromilhões de hoje é formada pelos números 14, 18, 24, 25 e 50 pelas estrelas 6 e 11.

É de recordar que, em Portugal, os prémios de valor superior a 5000 euros ficam sujeitos a imposto de selo, à taxa legal de 20 por cento, nos termos da legislação em vigor.

A combinação do Euromilhões é divulgada pelo PT Jornal em última hora, na sequência da consulta de vários canais do concurso europeu.

É responsabilidade do apostador a confirmação da chave vencedora e de eventuais prémios nas plataformas oficiais do Euromilhões em Portugal. Pode fazê-lo no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.